A 9-a lună cu inflație-record: 10,7% în aprilie; energia electrică și carburanții au cele mai mari scumpiri

Aprilie este cea de-a 9-a lună cu inflație-record, iar rata anuală de 10,7% a fost urcată de scumpirile la carburanți și la energie, în principal, conform datelor publicate, miercuri, de INS.

Astfel, energia electrică s-a scumpit cu peste 54% față de aprilie 2025, motorina – cu aproape 33%, iar benzina – cu peste 22%, într-un singur an.

Creșteri importante au fost și la chirii, care au urcat cu aproape 44%, comparativ cu anul trecut.

La produsele alimentare, cafeaua s-a scumpit cu aproape 22%.

Ouăle au prețul mai mare cu aproape 15%, fructele proaspete – cu aproape 12%, iar carnea de bovine – cu peste 12%.

De asemenea, serviciile au înregistrat cea mai mare creștere anuală, de peste 13%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 12%, și de produsele alimentare, cu aproximativ 7,4%.

Potrivit INS, rata inflației de la începutul anului a ajuns la 3,1%, iar prețurile de consum au continuat să crească și față de luna martie.

Download (PDF, Unknown)