A doua rectificare bugetară marca Bolojan&Nazare: 2,2 miliarde de lei în plus pentru primari și „economii” din pierderea de fonduri europene

Guvernul Bolojan a aprobat, vineri, a doua rectificare bugetară din acest an, cu diminuări de peste 2 miliarde de lei la fondurile europene, din care 1,6 miliarde tăiate de la MIPE sunt considerate „economii”.

„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -1,6 miliarde lei. Au fost identificate economii în principal la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-1 miliard lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-350 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-125 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-123 milioane lei), cheltuieli de personal (-1,8 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-0,8 milioane lei)”, precizează Executivul.

Comunicatul Guvernului:

Cea de-a doua rectificare bugetară este configurată pe o creștere economică de 0,6%, un nivel al produsului intern brut de 1.902 miliarde lei, inflația medie anuală de 7,1% și un câștig salarial mediu brut de 8.700 lei/lună.

Principalele modificări pe partea de cheltuieli:

– Cheltuielile de personal se diminuează cu 255 milioane lei;

– Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 6 milioane lei;

– Cheltuielile cu dobânzile se diminuează cu 1 miliard de lei;

– Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 442 milioane lei;

– Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2,217 miliarde lei;

– Sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare 2021-2027 se diminuează cu 336,6 milioane lei;

– Cheltuielile cu asistența socială se diminuează cu 525,1 milioane lei;

– Sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de Modernizare se diminuează cu 326,6 milioane lei;

– Proiectele cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR se diminuează cu 2,017 miliarde lei;

– Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se diminuează cu 584 milioane lei;

– Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 42,8 milioane lei;

– Cheltuielile de capital se majorează cu 352 milioane lei.

A doua rectificare bugetară a fost determinată de:

– Reflectarea în bugetele ordonatorilor principali de credite a influențelor determinate de forma revizuită a Planului de redresare și reziliență al României;

– Asigurarea fondurilor în vederea desfășurării normale a activității unor ordonatori principali de credite până la finele anului;

– Corelarea planificării bugetare cu execuția bugetară pe primele zece luni ale anului;

– Asigurarea fondurilor necesare pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, datorită creșterii numărului acestor beneficiari;

– Alocarea de fonduri pentru asigurarea continuității în acordarea materialelor și prestărilor de servicii cu caracter medical;

– Asigurarea fondurilor pentru plata influențelor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice și pentru acordarea și decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate;

– Alocarea de fonduri pentru plata ajutoarelor de încălzire cu combustibili solizi și petrolieri în baza Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare;

– Crearea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;

– Alocarea de fonduri, sub formă de subvenții, decontare de facilități și majorări de capital, pentru asigurarea bunei funcționări a operatorilor economici din domeniul transporturilor.

Bani în plus:

+1.511 miliarde lei per sold. S-a asigurat suplimentarea transferurilor către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (+1,678 miliarde lei) și s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-140 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-12 milioane Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +750 milioane lei pentru subvenții (+395 milioane lei), asistență socială (+105 milioane lei) precum și pentru active financiare (+250 milioane lei);

(+395 milioane lei), asistență socială (+105 milioane lei) precum și pentru active financiare (+250 milioane lei); Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +80,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea unei sume suplimentare pentru subvenții (+100 milioane lei). De asemenea, s-au identificat economii la cheltuielile cu bunuri și servicii (-1,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-13 milioane lei) și proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (- 5 milioane lei).

Diminuări de sume au fost operate la mai multe ministere: