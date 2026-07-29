Acciza dinamică la motorină, adoptată de Camera Deputațiilor – for decizional

Camera Deputaților – for decizional – a adoptat miercuri, în sesiunea extraordinară, instituirea accizei dinamice la motorină, ceea ce înseamnă reduceri între 5% și 25% la pompă, în funcție de creșterile de preț. Mecanismul intră automat în vigoare.

Prețul motorinei la pompă a „sărit” de 10 lei pe litru în toate benzinăriile din țară, scumpirea fiind de aproape un leu, în ultima lună.

Prima reducere a prețului va fi cu 10%, ceea ce înseamnă 34 de lei/litru.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat în plenul Camerei Deputaților, înainte de vot: „Venim cu un nou concept, de acciză dinamică, un mecanism flexibil. (…) Nu sunt un adept al plafonării, dar în condițiile de astăzi avem nevoie de acest aspect pentru a proteja polulația”.

Actul normativ merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.