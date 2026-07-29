Acordul de împrumut SAFE a trecut de Camera Deputaților și merge la votul final în Senat

Acordul de împrumut (SAFE) între Uniunea Europeană și România, în valoare de peste 16,68 miliarde de euro, a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaților și merge la votul final în Senat.

Amintim că acordul a fost semnat la București, pe 12 mai, și la Bruxelles, pe 20 și la 21 mai.

Acordul a fost votat de Camera Deputaților în forma inițială, fără amendamente.

„Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea costurilor de finanțare, a costurilor de administrare a lichidității, a costurilor serviciilor pentru cheltuielile de regie și a altor costuri aferente împrumutului se asigură de Ministerul Finanțelor conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale. (…) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, să convină cu Comisia Europeană amendamente la Acordul de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Uniunea Europeană”, se arată în proiectul de lege.