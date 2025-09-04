Aeroportul din Bacău își va asigura 70% din energia electrică; parc fotovoltaic

Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău își va asigura 70% din energia electrică prin intermediul unui parc fotovoltaic, investiție în valoare de 25 de milioane de lei.

Proiectul prevede construirea unei centrale fotovoltaice de 1,25 MW și a unui sistem de stocare de 2,064 MWh, care va genera anual 1.605,648 MWh de energie verde.

Astfel, aeroportul își va asigura peste 70% din consumul propriu de energie și va reduce emisiile cu 982,496 tone CO2 pe an, echivalentul plantării a aproximativ 45.000 de copaci anual.