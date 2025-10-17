ANAF notifică instituțiile și autoritățile publice să-și plătească datoriile; restanțele însumează 583 milioane lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis, vineri, că instituțiile și autoritățile publice cu datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025 trebuie să își plătească aceste obligații.

Restanțele acestora au ajuns la 583 milioane lei.

Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

ANAF a subliniat, printr-un comunicat de presă, că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor.