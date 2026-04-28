Angajații muncesc mai mult, câștigă mai puțin și se simt tot mai nesiguri pe job

Angajații muncesc mai mult, câștigă mai puțin și se simt tot mai nesiguri pe jobul pe care îl au. Astfel, presiunea volumului de muncă și stagnarea veniturilor au creat un „cocktail” toxic pentru retenție: peste 30% dintre angajați plănuiesc să își schimbe jobul în următoarele 6 luni.

Acestea sunt rezultatele celui mai recent studiu al agenției de cercetare de piață MKOR, Employee Sentiment 2026: Perspectiva angajaților români 2023–2025.

Moralul, în cădere liberă. Echipe mai mici, sarcini mai mult

Studiul arată o deteriorare sistematică a condițiilor percepute de muncă. Moralul colegilor și al angajaților înregistrează tendința negativă cea mai accentuată din ultimii 3 ani ai studiului.

În același timp, volumul de muncă a crescut constant: angajații raportează niveluri ridicate și susținute de suprasolicitare din 2023 până în 2025. În același timp, percepțiile legate de dimensiunea echipelor s-au deteriorat vizibil: angajații fac mai mult cu mai puțini oameni.

„Observăm un trend periculos care s-a consolidat în ultimii trei ani: o deconectare profundă între efortul depus de angajați și recunoașterea primită. Nu mai vorbim doar despre o nemulțumire salarială, ci despre o criză de cultură organizațională.

Companiile care ignoră epuizarea echipelor și lipsa perspectivelor de creștere vor pierde lupta pentru talente în 2026. Companiile care acționează acum vor câștiga loialitatea oamenilor pe termen lung” – Corina Cimpoca, fondatoare MKOR.

Salariul și beneficiile: tot mai puțini câștigă mai mult

Presiunea suplimentară nu vine însoțită de compensații pe măsură. Ponderea angajaților care raportează majorări salariale s-a înjumătățit față de 2023. Iar în ceea ce privește beneficiile extrasalariale, 3 din 10 angajați declară că pachetul s-a redus față de 2024, o tendință în creștere față de edițiile anterioare ale studiului.

La acestea se adaugă scăderea percepției siguranței locului de muncă. Angajații sunt tot mai nesiguri pe stabilitatea jobului, ceea ce amplifică presiunea psihologică și alimentează intenția de plecare.

Cine pleacă și cine rămâne: două profile distincte

Angajații cu risc ridicat de plecare reprezintă 29% din total. Sunt mai degrabă bărbați (57%), cu vârsta medie de aproximativ 40 de ani, cu venituri mici și angajați pe poziții de execuție. Percep pachetul total drept în scădere și mediul de muncă ca fiind instabil. Pentru ei, siguranța locului de muncă și oportunitățile de avansare în carieră au o relevanță mai ridicată decât pentru media generală.

La polul opus, 52% sunt angajați stabili: profil echilibrat între femei și bărbați, venituri medii, percepție pozitivă sau neutră față de pachetul total și mediul de muncă.

Salariul rămâne principalul factor decizional atunci când vine vorba de schimbarea locului de muncă, dar studiul arată că stabilitatea și perspectivele de creștere profesională devin tot mai importante în ecuația retenției.

Ce pot face departamentele de HR

Datele studiului trasează trei direcții cu impact direct asupra retenției:

Transparență și comunicare activă. O parte din sentimentul de nesiguranță vine nu din realitatea companiei, ci din absența comunicării despre ea. Update-uri regulate privind direcția organizației, criteriile de performanță și traseele de carieră reduc anxietatea și încetinesc intenția de plecare.

Recalibrarea pachetului total de remunerație. Declinul perceput al salariilor și beneficiilor, chiar și acolo unde cifrele nu s-au schimbat, indică un deficit de percepție și comunicare. Reconsiderarea beneficiilor low-cost, dar relevante poate face diferența fără costuri majore.

Audit al volumului de muncă. Echipe mai mici cu sarcini în creștere reprezintă un risc sistemic. Redistribuirea sarcinilor, clarificarea priorităților și angajările țintite sunt măsuri cu impact imediat și vizibil pentru angajați.

Employee Sentiment 2026 confirmă o tendință structurală care se consolidează de trei ani consecutivi: angajații din România lucrează mai mult, câștigă mai puțin și se simt mai nesiguri. 1 din 3 spun că sunt pregătiți să plece.

Companiile care tratează aceste semnale ca pe o prioritate au șansa să rețină oamenii cheie înainte ca decizia de plecare să fie deja luată.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de respondenți iar marja de eroare este de ±3,1%.