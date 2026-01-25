ANOFM: Aproape 157.000 de persoane s-au angajat în 2025

Aproape 157.000 de persoane și-au găsit loc de muncă în anul 2025, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Din totalul noilor angajați, 77.186 au peste 45 de ani, 29.828 au vârsta între 35 și 45 de ani și 12.544, între 30 și 35 de ani. De asemenea, 12.690 au între 25 și 30 de ani, 24.718 sunt tineri sub 25 de ani, iar 28.406 sunt tineri NEET.

Potrivit statisticii ANOFM, 75.866 sunt femei (48,33%) și 81.100 sunt bărbați (51,67%), iar în funcție de rezidență, 82.945 din totalul lor provin din mediul urban și 74.021, din rural.

Cele mai multe persoane nou-încadrate au studii liceale (52.916), profesionale (35.877), gimnaziale (35.230), iar 20.108 au studii universitare.

De asemenea, din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM, în cursul anului anterior, 42.674 fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile.

Într-un clasament al județelor cu cele mai multe persoane angajate, București ocupă primul loc (15.135), fiind urmat de Iași (6.378) și Timiș (6.134).

Totodată, 435.213 persoane au beneficiat anul trecut de asistență pentru înregistrarea în căutare de loc de muncă, în vederea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active.