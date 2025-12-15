Apa și canalizarea se scumpesc de la 1 ianuarie 2026 – aprobare ANRSC

Apa potabilă și canalizarea se scumpesc cu până la 20% de la 1 ianuarie 2026, pentru românii din anumite zone ale țării, după ce majorările de tarife solicitate de 13 companii regionale au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).

Amintim că, începând cu 1 august 2025, cota de TVA pentru serviciile de apă și canalizare s-a majorat de la 9% la 11%, conform Legii nr. 141/2025, afectând și serviciile de apă potabilă și canalizare.

După noua scumpire, de la 1 ianuarie 2026, locuitorii din Iași vor plăti cea mai mare factură, cu un tarif de 23,50 lei (cu TVA) pe metru cub pentru apă și canalizare. Urmează Dâmbovița, Turda și Bacău, toate cu tarife de peste 21 de lei.

La polul opus, cele mai mici prețuri totale se vor regăsi în Timiș, Miercurea-Ciuc, Orăștie, Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Tulcea, unde un metru cub de apă și canalizare va costa între 12 și 13,5 lei.

Acum, cea mai mare creștere de tarif aprobată de ANRSC, de aproape 20%, va fi resimțită de locuitorii din Turda, care vor plăti 10,79 de lei, fără TVA, pentru metrul cub de apă utilizat.

Însă Bacăul va avea cel mai mare preț pentru apa potabilă din România: de 11,25 lei pe metru cub, fără TVA, respectiv 12,49% cu TVA. La începutul acestui an, Buzăul era orașul cu cea mai scumpă apă. Din 2026, și orașele Vaslui, Iași, Craiova și Brăila vor avea tarife de peste 10 lei pe metru cub, fără TVA.

Scumpirea de peste 16% a apei a fost aprobată de ANRSC pentru Oradea și Suceava, la valori între 12 și 13% pentru Arad, Focșani, Constanța, Târgoviște, Bacău și în jur de 14–15% pentru Târgu Jiu, Pitești și Brașov.

La canalizare și epurare. Târgoviște va avea cel mai mare tarif din România, de 11,07 lei pe metru cub, fără TVA, respectiv 12,30/mc, cu TVA, urmat de Iași, Piatra-Neamț și Arad. În mai multe județe, serviciul de canalizare va ajunge să coste aproape cât apa potabilă, ceea ce va umfla și mai mult factura totală.

În țară sunt 47 de operatori regionali de furnizare a acestor servicii.

Iată tabelele cu prețurile de la 1 ianuarie 2026, față de 1 decembrie 2025 (atenție, sunt fără TVA!)