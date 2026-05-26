Aproape 30% dintre români spun că vor face cumpărături online de pe platforme internaționale, în 2026, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Cargus.

Totodată, pentru 61% dintre consumatori, marketplace-urile au devenit principalul canal de cumpărături online, se arată într-un comunicat transmis redacției. În paralel, experiența digitală devine tot mai importantă în relația consumatorilor cu platformele online și serviciile de livrare.

Românii sunt din ce în ce mai deschiși către automatizare și instrumente bazate pe inteligență artificială care simplifică procesul de cumpărare. Astfel, 45,3% dintre respondenți spun că și-ar dori ca AI-ul să compare ofertele și să recomande variante mai potrivite. Iar 30,4% doresc ca tehnologia să poată identifica ofertele suspecte sau potențial frauduloase.

În acest context, marketplace-urile devin cu atât mai atractive pentru consumatori, oferind acces rapid la comparații de preț, promoții și o gamă extinsă de produse locale și internaționale.

Aproape un sfert dintre români spun că folosesc platforme care reunesc mai multe branduri, iar 60,2% dintre respondenți declară că își fac cumpărăturile aproape exclusiv sau preponderent din magazine online în care au deja încredere.

Tendințele se reflectă tot mai clar și în strategia companiilor din logistică și e-commerce, care accelerează investițiile în servicii digitale și soluții de self-service. Astfel, Cargus a investit recent într-o platformă omnichannel cu funcționalități bazate pe AI și capabilități extinse de self-service.

Aceasta a fost construită pentru a răspunde noilor așteptări ale consumatorilor privind autonomia, viteza și accesul în timp real la informațiile despre livrare.

Tinerii din Generația Z sunt cei mai orientați către platforme globale și automatizare

Diferențele dintre generații devin tot mai vizibile atât în relația cu marketplace-urile internaționale, cât și în modul în care consumatorii privesc automatizarea și inteligența artificială.

Aproape 66% dintre tinerii din Generația Z spun că marketplace-urile au devenit principalul lor canal de cumpărături online, peste media generală de 61%, iar peste 31% declară că folosesc frecvent platforme care reunesc mai multe branduri.

Tinerii din această generație se numără și printre cei mai deschiși către explorarea unor alternative noi atunci când caută prețuri mai bune sau produse diferite de cele disponibile local.

În același timp, Generația Z este categoria cea mai receptivă la integrarea AI în experiența de cumpărare online. Aproape 63% dintre tinerii din această generație spun că și-ar dori ca inteligența artificială să compare ofertele și să recomande alternative mai potrivite, semnificativ peste media generală de 45,3%.

De asemenea, aproape 23% declară că se simt mai confortabil decât anul trecut cu interacțiunile automatizate în relația cu serviciile de curierat.

Datele sondajului arată însă că relația consumatorilor cu AI-ul rămâne una pragmatică. Automatizarea este acceptată în special atunci când simplifică procesul de cumpărare, economisește timp și oferă mai mult control asupra comenzilor și livrărilor.

În același timp, consumatorii continuă să prefere interacțiunea umană în situațiile sensibile, precum modificarea sau anularea unei comenzi plătite, reclamațiile sau plățile.

Creșterea interesului pentru soluții de self-service și interacțiuni automatizate confirmă orientarea consumatorilor către mai multă autonomie. Dar și acces rapid la informații în timp real, fără ca nevoia de suport uman să dispară în momentele care necesită asistență personalizată.

Livrarea și experiența digitală devin factori decisivi în alegerea platformelor online

Pe măsură ce marketplace-urile și platformele internaționale câștigă teren, experiența de livrare devine un factor tot mai important în decizia finală de cumpărare. Aproape 72% dintre respondenți spun că livrarea influențează în aceeași măsură sau chiar mai mult decât anul trecut alegerea de a cumpăra online.

Totodată, 57% afirmă că experiența cu serviciile de curierat influențează în mare măsură încrederea în brandurile de la care comandă.

În același timp, transparența și controlul asupra livrării au devenit așteptări standard pentru consumatori. Peste 86% dintre români consideră important sau foarte important să aibă acces în timp real la informații despre statusul coletului, intervalul estimat de livrare și notificările automate privind comanda.

Livrarea gratuită continuă, la rândul ei, să influențeze puternic comportamentul de cumpărare online. 37,7% dintre respondenți spun că adaugă produse suplimentare în coș pentru a atinge pragul de livrare gratuită: 22,6% aleg produse pe care consideră că le vor folosi ulterior, iar puțin peste 15% adaugă articole chiar dacă nu reprezintă o nevoie imediată.

„Datele arată că românii nu mai aleg doar produse, ci întregi ecosisteme digitale care le oferă flexibilitate, control și predictibilitate. Marketplace-urile internaționale câștigă tere, pentru că răspund nevoii de varietate și preț competitiv, în timp ce tehnologiile bazate pe AI încep să redefinească experiența de cumpărare și livrare.

Consumatorii nu mai caută doar rapiditate, ci experiențe digitale coerente, fluide și transparente, de la momentul comenzii până la livrare și suport post-achiziție. În același timp, consumatorii continuă să își dorească transparență, control și interacțiune umană atunci când apar situații importante sau probleme care trebuie rezolvate rapid. Pentru companii, diferența nu mai este făcută doar de ofertă, ci de capacitatea de a construi experiențe digitale coerente, eficiente și de încredere”, spune Belgin Bactali, CEO al Cargus.

Sondajul Cargus a fost realizat în perioada 12-27 februarie, pe un eșantion de 1.013 respondenți cu vârsta de peste 18 ani, preponderent din mediul urban, utilizând metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) prin platforma iVox Research.

Categoriile de vârstă analizate în studiu se referă la Gen Z (18-29 ani), Mileniali (30-45 ani), Gen X (46-61 ani) și Baby Boomers (62-80 ani), potrivit companiei de curierat din România.

Rezultatele oferă o imagine relevantă asupra modului în care românii își ajustează comportamentul de consum online într-un context economic caracterizat de prudență și presiune asupra bugetelor gospodăriilor.