Aproape 887.500 de beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari

În luna august, 887.492 de români au primit indemnizația socială de pentru pensionari, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit „Indemnizație socială pentru pensionari”, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Din totalul beneficiarilor, 836.135 erau pensionari din sistemul public, iar 51.357 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele: Maramureș (de 625 lei), Hunedoara (602 lei), Bistrița-Năsăud (597 lei), Prahova (593 lei) și Cluj (593 lei).

Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 39.298, și în județele Suceava (35.021 pensionari), Iași (31.379), Dolj (29.927), Maramureș (28.065) și Prahova (27.987).

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 355 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în județele Ilfov (481 lei), Hunedoara (462 lei) și în Sectoarele 2 și 5 ale Capitalei (448 lei, respectiv 447 lei).

Numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (5.265 persoane), urmat de județele Botoșani (4.821), Suceava (2.967) și Olt (2.946).