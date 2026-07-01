ASF: Piața asigurărilor a crescut cu 15% în T1, la 6,8 miliarde de lei

Piața asigurărilor a crescut cu 15% în T1, comparativ cu perioada similară a anului trecut, atingând un volum al subscrierilor de aproximativ 6,8 miliarde de lei.

Potrivit unui comunicat al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), din volum total al activității de subscriere (inclusiv sucursale), 77% reprezintă prime brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale. Dinamica pozitivă din T1 a fost susținută de avansul înregistrat de primele brute subscrise de societățile autorizate de ASF (+12%) și de ceș al sucursalelor de pe teritoriul României (+33%).

Segmentul RCA a avut aproximativ 2,7 miliarde lei prime brute subscrise (+13%). Indicatorul de lichiditate calculat pentru activitatea de asigurări generale se situa la 2,84 la finalul T1, în ușoară scădere comparativ cu celelalte perioade analizate. Față de finalul lunii martie 2025, valoarea activelor lichide a crescut cu aproximativ 17%, în timp ce obligațiile pe termen scurt s-au majorat cu circa 26%.

Piața asigurărilor de viață a înregistrat o evoluție pozitivă, dar tot cu pondere încă redusă în totalul subscrierilor. Din volumul total al primelor brute subscrise la nivel de piață, circa 23% revine segmentului de viață, ceea ce confirmă o contribuție stabilă, dar încă inferioară asigurărilor generale în structura globală a pieței.

Indemnizațiile brute plătite au atins circa 3,3 miliarde lei, în creștere cu 17% față de T1 din 2015. În paralel, rezervele tehnice au ajuns la 27,8 miliarde lei (+22%) – „consolidând baza de siguranță actuarială a sectorului și capacitatea acestuia de a susține obligațiile viitoare” potrivit președintelui ASF, Alexandru Petrescu.

„Un rol important în piață revine canalului de distribuție prin brokeri, care au intermediat aproximativ 4,7 miliarde lei în prime, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă a anului anterior. Gradul de intermediere rămâne ridicat în zona asigurărilor generale, unde brokerii gestionează aproximativ 85% din volum, în timp ce în segmentul asigurărilor de viață ponderea se situează la circa 13%”, a arătat Alexandru Petrescu.

Pe piața asigurărilor din România sunt autorizate de ASF să desfășoare activitate 24 de societăți, iar 15 sucursale derulează activitate în baza dreptului de stabilire (Freedom of Establishment).