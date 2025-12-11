AWB: Peste 10.000 de lockere pentru livrarea coletelor, în România

Rețeaua de lockere din România se extinde într-un ritm accelerat, ajungând la peste 10.000 de lockere active, înainte de Crăciun.

Potrivit unui comunicat, creșterea este 33% față de anul 2024, iar lockerele acoperă 940 de localități din toate cele 42 de județe. D atele sunt furnizate de eAWB , marketplace de servicii de curierat, care agregă informații de la toți curierii importanți din țară.

Avansul rapid este alimentat atât de cererea consumatorilor, cât și de nevoile comercianților online. Pentru cumpărători, livrarea în locker a devenit o opțiune standard, preferată pentru flexibilitatea ridicată și costurile reduse.

Datele eAWB arată că o treime dintre livrările înregistrate în platformă sunt direcționate către lockere și această tendință crește în apropierea sărbătorilor.

Utilizatorii apreciază faptul că își pot ridica oricând coletele, în funcție de programul lor. În plus, livrarea în locker este în medie cu până la 25% mai avantajoasă ca preț decât livrarea la domiciliu, iar amprenta de carbon este redusă semnificativ, cu până la 40% față de livrările tradiționale.

Din perspectiva magazinelor online, lockerele sunt o soluție logistică cheie, care menține fluxul de livrări eficient în perioade aglomerate. Retailerii beneficiază de mai puține livrări nereușite și de costuri operaționale reduse.

„Pentru retaileri, lockerele nu mai sunt doar o opțiune alternativă, ci un pilon esențial în asigurarea unei logistici sustenabile și fiabile în perioadele de vârf. Dar, accesul la un locker din proximitatea casei ori, în cazul magazinelor online, la peste 10.000 de puncte de livrare la nivel național nu ar fi fost posibile fără investițiile majore pe care firmele de curierat le-au realizat în România în ultimii ani”, a declarat Radu Meteș, CEO și co-fondator eAWB.

În prezent, Bucureștiul conduce topul județelor cu cele mai multe lockere, cu 1. 941 de unități active, urmat de Ilfov cu 877, Cluj cu 700 și Timiș cu 501. Aceste zone, caracterizate prin densitate urbană ridicată și volume mari de comenzi, confirmă tendința națională de adoptare accelerată a punctelor de colectare automatizată. În topul orașelor conduc București (1941 lockere), Cluj (383), Iași (265), Timișoara (230) și Constanța (214).

În ultimii șase ani, rețeaua de lockere s-a multiplicat de opt ori, crescând de la 1.245 de unități în 2019 la peste 10.000 în 2025, o evoluție care demonstrează maturizarea pieței și adaptarea rapidă la schimbările din comportamentul consumatorilor.

