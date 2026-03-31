Banca Mondială sprijină România cu un împrumut de 650 milioane de dolari

Banca Mondială a aprobat pentru România, pe 31 martie, un Împrumut pentru Politici de Dezvoltare (DPL) în valoare de 650 de milioane de dolari. Creditul este destinat sprijinirii eforturilor Guvernului pentru consolidarea sustenabilității fiscale, stimulării dezvoltării sectorului privat și sprijinirii creării de locuri de muncă, se arată într-un comunicat de presă al instituției financiare internaționale.

Această finanțare va contribui la deschiderea de noi oportunități pentru cetățeni și companii, de la acces mai facil la finanțare pentru întreprinderile mici până la dezvoltarea unor industrii mai curate, mai competitive și creșterea eficienței energetice.

Împrumutul în valoare de 650 milioane USD (echivalentul a 544 milioane EUR) vine într-un moment critic pentru economia României. În 2024, deficitul fiscal și de cont curent ca pondere în PIB au fost cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

Guvernul a răspuns cu un program solid de reforme, menit să readucă finanțele publice pe o traiectorie sustenabilă, și să creeze totodată bazele unei creșteri economice mai puternice și mai inclusive, printr-un program coerent și solid de consolidare fiscală. Acest împrumut va sprijini continuarea implementării agendei de reforme a Guvernului.

„România a făcut pași curajoși și necesari pentru a readuce finanțele publice pe o traiectorie sustenabilă, iar rezultatele încep deja să se vadă, prin reducerea deficitelor și scăderea costurilor de finanțare. Ne așteptăm ca aceste reforme ambițioase să restabilească sănătatea fiscală, să catalizeze investițiile private și să creeze locuri de muncă. Această finanțare reflectă încrederea noastră în eforturile constante ale României și parteneriatul nostru solid și de durată cu Guvernul”, a declarat Yasser El-Gammal, managerul de țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria.

Împrumutul este structurat pe doi piloni principali. Primul pilon vizează restabilirea sustenabilității fiscale, prin abordarea vulnerabilităților structurale din politica fiscală și cheltuielile publice. Măsurile sunt preconizate să sprijine consolidarea fiscală și atingerea unui nivel al deficitului de 3% din PIB, până la sfârșitul anului 2030.

Al doilea pilon se concentrează pe stimularea creșterii economice conduse de sectorul privat și pe crearea de locuri de muncă. Aceasta, prin reducerea principalelor constrângeri din calea investițiilor și a competitivității, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la finanțare, susținerea inovării și digitalizării și asigurarea unei energii fiabile și accesibile.