Beko a investit 1,2 milioane de euro în modernizarea HUB-ului logistic din Căteasca

Beko România a investit aproximativ 1,3 milioane de euro în modernizarea HUB-ului logistic pentru piese de schimb din Căteasca, județul Argeș, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Investiția include extinderea infrastructurii logistice, implementarea platformei digitale E-WMS, modernizarea echipamentelor și optimizarea fluxurilor operaționale. Proiectul consolidează rolul României în cadrul operațiunilor regionale Beko Europe.

HUB-ul deservește în prezent 22 de piețe din Europa de Est și furnizează piese inclusiv către Statele Unite, China, Maroc, Israel și Africa de Sud. Totodată, acesta are un rol strategic în rețeaua logistică Beko, aprovizionând inclusiv depozitul central din Italia, care deservește piețele din Europa de Vest.

Proiectul face parte din procesul de integrare operațională desfășurat după formarea Beko Europe și răspunde extinderii responsabilităților regionale asumate de România, în contextul administrării unui portofoliu multibrand și al integrării operaționale europene.

„Experiența consumatorului nu se încheie odată cu achiziția produsului. De aceea, investim constant în infrastructură, tehnologie și oameni pentru a dezvolta servicii post-vânzare rapide, eficiente și predictibile. Modernizarea HUB-ului de la Căteasca este o investiție strategică, care consolidează rolul României în regiune și susține un model de consum responsabil, bazat pe reparabilitate și prelungirea duratei de viață a produselor”, a declarat Marius Mihăilescu, country director Beko România, Moldova, Grecia, Malta și Cipru.

Modernizarea HUB-ului a inclus dublarea capacității de stocare, implementarea E-WMS, instalarea unui conveyor automat și achiziția unor noi echipamente de picking, precum și modernizarea infrastructurii Wi-Fi și a sistemelor de securitate. HUB-ul gestionează peste 35.000 de SKU-uri și peste 550.000 de piese de schimb.

O infrastructură modernă pentru servicii post-vânzare mai rapide și mai eficiente

Noua infrastructură optimizează întregul flux logistic și a permis introducerea livrărilor B2C. Timpul de livrare s-a redus de la 7–10 zile la 3–4 zile pentru piețele din Europa de Est și la aproximativ 24 de ore pentru echipele de service din România. Peste 90% dintre livrări sunt realizate într-un interval de 0–7 zile, iar peste 70% ajung la destinație în 0–2 zile. Disponibilitatea pieselor a crescut cu peste 15%, depășind pragul de 90%, în linie cu obiectivele stabilite.

„Modernizarea HUB-ului a însemnat regândirea întregului flux operațional, de la recepție și stocare până la picking, pregătirea comenzilor și livrare. Am implementat noile sisteme și echipamente într-un centru aflat în funcțiune, menținând continuitatea livrărilor către piețele deservite.

Noul setup ne oferă astăzi capacitate dublă, trasabilitate mai bună și flexibilitatea necesară pentru a procesa volume mai mari, în condiții de acuratețe și predictibilitate crescute”, a declarat Ovidiu Ștefănescu, director customer Care Beko Central and Eastern Europe.

Investiția completează infrastructura de servicii post-vânzare dezvoltată de Beko România, care reunește o rețea unitară de service autorizat pentru toate cele șase branduri, 36 de puncte de service, peste 130 de tehnicieni acreditați și un HUB dedicat pieselor de schimb.

Prin această investiție, Beko România își consolidează rolul în cadrul operațiunilor Beko Europe și dezvoltă o infrastructură care susține performanța serviciilor post-vânzare, creșterea gradului de reparabilitate și prelungirea duratei de viață a produselor.