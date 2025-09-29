Black Friday, tot mai devreme: anul acesta, pe 7 noiembrie

Black Friday se desfășoare tot mai devreme în România, astfel că, anul acesta, va avea loc pe 7 noiembrie, față de 26 noiembrie, în 2010, când a început acest fenomen de shopping în țara noastră.

Însă campaniile magazinelor încep de la finalul lunii octombrie și se întind până la sfârșitul lui noiembrie., informează BLACKFRIDAY.ro, site-ul oficial Black Friday în România, care prezintă într-un comunicatevoluția interesului românilor și istoricul zilelor de desfășurare din ultimii 15 ani.

Calendarul Black Friday 2025

Iată calendarul complet Black Friday 2025, cu zilele de start și final pentru magazinele participante, plus predicții bazate pe anii trecuți. Cu cât ziua este mai roșie în calendar, cu atât mai multe magazine au reduceri în acea dată.

Interesul, pe ani, pentru Black Friday în România

Tendința căutărilor pentru evenimentul Black Friday a arătat o creștere constantă în anii anteriori pandemiei. Ulterior, interesul a scăzut din cauza incertitudinilor economice, dar în ultimii ani se observă o revenire treptată a entuziasmului.

„Am creat aceste instrumente pentru a oferi o imagine completă asupra fenomenului Black Friday din România. Calendarul, statisticile și istoricul sunt resurse utile atât pentru consumatori, cât și pentru jurnaliști și retaileri”, a declarat Diana Șendrea, client relations manager BLACKFRIDAY.ro.

BLACKFRIDAY.ro este activ din 2012 și reunește în fiecare an informații centralizate despre magazinele participante, branduri, produse, reduceri și ghiduri pentru cumpărători.