BNR lansează monede din aur, argint și tombac cuprat cu tema Centenarul Patriarhiei Române

Banca Națională a României (BNR) lansează în circuitul numismatic, luni, trei monede cu tema Centenarul Patriarhiei Române – una din aur, una din argint și alta din tombac cuprat.

Aversul monedelor prezintă macheta Catedralei Naționale, inscripțiile ROMANIA și CATEDRALA NATIONALA în arc de cerc, anul de emisiune „2025” și stema României, iar fiecare – valoarea nominală: „500 LEI” cea din aur, „10 LEI” cea din argint și „1 LEU” cea din tombac cuprat.

Reversul comun al celor trei monede redă o imagine a Palatului Patriarhiei, sediul Patriarhiei Române și inscripția PATRIARHIA ROMANA.

Monedele din aur și argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim aprobat pentru moneda din aur este de 1.000 de piese, pentru cea din argint este de 5.000 de piese, iar pentru cea din tombac cuprat este de 5.000 de piese.

Prețurile de vânzare sunt: 23.000,00 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate; 630,00 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate; 250,00 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.