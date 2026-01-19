BNR menține la 6.50% pe an dobânda-cheie, în prima ședință din 2026

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Români-i (BNR) a decis, luni, în prima ședință de politică monetară din acest an, să mențină rata dobânzii cheie la nivelul de 6,50% pe an.

S-a mai hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an. Totodată, s-au menținut nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Dobânda de politică monetară este nemodificată din luna august 2024.

„Deciziile CA al BNR vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Consiliul de administrație reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare”, a anunțat banca centrală, printr-un comunicat.

BNR precizează că monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune, pentru stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare.

Banca centrală amintește că rata anuală a inflației s-a redus ușor în ultimele trei luni ale anului 2025, ajungând la 9,69% în decembrie, de la 9,88% în septembrie, în condițiile în care scăderile semnificative de dinamică consemnate în acest interval pe segmentele combustibili și LFO au fost în mare parte contrabalansate de evoluția ascendentă a ratei anuale a inflației de bază.

Alte precizări ale BNR:

Activitatea economică s-a comprimat în trimestrul III 2025 cu 0,2%, după ce a crescut cu 1,1% în trimestrul precedent (variație trimestrială), astfel încât deficitul de cerere agregată și-a accentuat probabil adâncirea în acest interval relativ în linie cu previziunile.

Cele mai recente date și analize indică o stagnare a activității economice în trimestrul IV 2025, în linie cu previziunile precedente, asociată cu o creștere a dinamicii anuale a PIB, în condițiile unor evoluții eterogene la nivelul componentelor cererii agregate și al sectoarelor majore.

Deficitul comercial și-a accentuat și mai mult contracția în termeni anuali în primele două luni din trimestrul IV 2025, iar deficitul de cont curent s-a reamplificat doar ușor față de perioada similară a anului precedent, chiar și în condițiile înrăutățirii pronunțate a balanțelor veniturilor.

Pe piața muncii, efectivul salariaților din economie a continuat să se reducă în lunile septembrie și octombrie 2025, în timp ce rata șomajului BIM (Biroul Internațional al Muncii) a înregistrat, la rândul ei, o mică scădere pe ansamblul intervalului octombrie-noiembrie, după ce s-a mărit la o valoare medie de 6,1% în trimestrul III 2025.

Potrivit sondajelor de specialitate aferente trimestrului IV 2025, intențiile de angajare pe orizontul foarte scurt de timp s-au menținut la nivelul în descreștere pronunțată din trimestrul anterior, rămânând ușor peste media istorică, iar deficitul de forță de muncă raportat de companii s-a restrâns, anulându-și creșterea moderată consemnată în precedentele trei luni.

Dinamica anuală a salariului brut nominal și-a temperat scăderea în octombrie-noiembrie în raport cu trimestrul anterior, iar costul unitar cu forța de muncă din industrie și-a reaccelerat creșterea în termeni anuali.

Principalele cotații ale pieței monetare interbancare au continuat să se reducă gradual în lunile noiembrie și decembrie 2025, rămânând la finele anului peste nivelurile din aprilie, iar randamentele pe termen mediu și lung ale titlurilor de stat și-au prelungit descreșterea, atingând valori minime ale ultimelor 13-14 luni.

Cursul de schimb leu/euro a manifestat o tendință ascendentă de la mijlocul lunii noiembrie și și-a mărit întrucâtva fluctuațiile în decembrie 2025, în contextul modificărilor succesive ale așteptărilor investitorilor privind perspectiva ratei dobânzii Fed, dar și pe fondul demersurilor interne legate de adoptarea integrală a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale corective și a altor măsuri destinate consolidării bugetare.

Totodată, corecția bugetară inițiată în 2025 și continuată probabil în 2026, inclusiv prin implementarea în debutul acestui an a unor măsuri fiscal-bugetare suplimentare, este de natură să antreneze în perspectivă presiuni dezinflaționiste tot mai intense din partea factorilor fundamentali, îndeosebi din partea cererii agregate, și să conducă la ajustarea pe mai departe a deficitului de cont curent.

Incertitudini rămân totuși asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și procedurii de deficit excesiv.

Incertitudini și riscuri semnificative la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, provin din mediul extern, având în vedere, pe de o parte, conflictele geopolitice în escaladare și tensiunile comerciale globale, iar pe de altă parte, planurile de creștere a cheltuielilor pentru investiții în apărare și infrastructură în statele UER.

În această conjunctură, absorbția și utilizarea la maximum a fondurilor europene, în principal a celor aferente programului Next Generation EU, sunt esențiale pentru contrabalansarea parțială a efectelor contracționiste ale consolidării bugetare și ale conflictelor geopolitice/comerciale, precum și pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziției energetice.

Relevante sunt, de asemenea, deciziile de politică monetară ale BCE și Fed, precum și atitudinea băncilor centrale din regiune, se mai arată în comunicatul băncii centrale.

Următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 17 februarie 2026.