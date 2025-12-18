Bolojan le-a dat 2,41 miliarde de lei cadou de Crăciun primarilor, din Fondul de rezervă bugetară

Guvernul Bolojan le-a alocat primarilor încă 2,41 miliarde de lei, dar de data aceast din Fondul de rezervă bugetară, pentru proiectele din PNDL, după ce le acordase o suplimentare similară de 2,2 miliarde de lei la a doua rectificarea bugetară, din 28 noiembrie.

Cei 2,4 miliarde de lei au fost alocați prin suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării și Administrației.

„Din această sumă, vor fi achitate 2.557 de facturi pentru investiții precum cele în rețeaua de apă și canalizare, rețeaua de distribuție a gazelor naturale sau modernizarea drumurilor, finanțate prin Programul Anghel Saligny, investiții finanțate prin programele PNDL I și II, reabilitarea seismică a școlilor, grădinițelor, spitalelor, a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, construirea de locuințe sociale, de serviciu și de necesitate, precum și elaborarea planurilor urbanistice. Ministerul Dezvoltării a plătit și facturile depuse pentru lucrările efectuate la investițiile finanțate de minister, prin Compania Națională de Investiții”, se arată într-un comunicat al Executivului.

„Vom achita toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării pentru lucrările efectuate la investiții, inclusiv cele depuse în această lună, dacă nu sunt necesare completări sau clarificări punctuale. La finalul anului, nu vom avea facturi neplătite pe niciun program de finanțare guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării”, a precizat ministrul dezvoltării, Cseke Attila