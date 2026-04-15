Bolojan reia amenințările către „băieții deștepți” din energie: Proiectele speculative să îşi piardă autorizaţiile

Premierul Ilie Bolojan anunță din nou că vrea să facă ordine în domeniul energiei electrice: proiectele speculative să îşi piardă autorizaţiile.

Miercuri, Bolojan a semnat o propunere către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în contextul dezbaterii care va avea loc joi privind modificarea regulamentelor prin creşterea garanţiilor pentru dezvoltatorii de proiecte din domeniu.

„Avem rețele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanță nerelevanți, o piață afectată de volatilitate și întârzieri în dezvoltarea capacităților de stocare și a marilor investiții. Toate acestea se traduc în costuri mai mari pentru economie și pentru cetățeni.

Astăzi am semnat și am trimis o propunere către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei,(…). Scopul este ca proiectele speculative, care ocupă capacități în rețea fără a fi implementate, să își piardă autorizațiile, iar proiectele care dispun de finanțare să poată fi realizate într-un timp cât mai scurt, contribuind astfel la creșterea producției de energie.

Pentru a corecta aceste probleme, trebuie să intervenim simultan pe două planuri: să creștem producția de energie și să punem ordine în modul în care funcționează piața“, a transmis premierul pe Facebook.

Iată și comunicatul cu propunerile către ANRE:

Cancelaria Prim-ministrului a transmis către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei un punct de vedere în cadrul dezbaterii publice privind modificarea regulilor de stabilire a garanțiilor financiare pentru racordarea la rețeaua electrică, garanții pe care dezvoltatorii de parcuri fotovoltaice, eoliene și alte capacități de producție a energiei electrice trebuie să le constituie atunci când solicită racordarea la rețea.

Propunerea ANRE vizează creșterea garanției de la 5% la 20% din tariful de racordare, măsură menită să reducă numărul proiectelor care blochează capacitate în rețea fără a fi realizate. Analizele arată însă că această creștere, deși necesară, nu este suficientă pentru a rezolva problema.

În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existența unui fenomen speculativ semnificativ. În acest context, Cancelaria Prim-ministrului propune măsuri mai ferme și mai eficiente.

În primul rând, creșterea mai consistentă a garanției financiare, prin una dintre următoarele două variante:

– o garanție fixă, de 30 EUR pentru fiecare kW instalat – o formulă simplă și transparentă, care leagă direct valoarea garanției de dimensiunea proiectului;

– o formulă mixtă, care combină 50% din tariful de racordare cu 20 EUR/kW instalat, astfel încât să fie luate în calcul atât dimensiunea proiectului, cât și costurile reale din rețea.

Ambele variante conduc la un nivel al garanției suficient de ridicat pentru a descuraja proiectele neserioase, dar fără a bloca investițiile reale.

În al doilea rând, se propune ca garanția să fie constituită mai devreme în proces, încă din faza depunerii cererii de racordare. Această schimbare ar preveni situațiile în care sunt consumate resurse administrative pentru proiecte care nu au susținere financiară reală.

În al treilea rând, se recomandă reguli clare și transparente privind gestionarea garanțiilor, respectiv:

– executarea garanției dacă proiectul este abandonat nejustificat;

– returnarea treptată a sumelor pe măsură ce proiectul avansează;

– raportarea publică periodică a modului în care aceste garanții sunt utilizate.

Propunerile au în vedere și experiența Spaniei, unde mecanismul este mai strict și aplicat într-o etapă mai timpurie a procesului. În acest model, dezvoltatorii sunt obligați să depună o garanție fixă de 40 EUR pentru fiecare kW instalat, iar această garanție trebuie constituită înainte de depunerea cererii de acces la rețea, nu ulterior analizei tehnice.

În lipsa acestei garanții, cererea nu este luată în considerare. Totodată, garanțiile sunt administrate printr-un sistem centralizat al statului, iar proiectele care nu avansează pierd sumele depuse.

Acest mecanism a permis eliminarea rapidă a proiectelor neviabile și reducerea blocajelor din rețea, fără a afecta investițiile reale, deoarece filtrează încă din faza inițială proiectele care nu au o susținere financiară solidă.

Prin aceste măsuri, se urmărește reducerea blocajelor din rețea, creșterea transparenței și accelerarea proiectelor energetice serioase, în beneficiul întregii economii.