Bonusul de pensionare la Romsilva scade de la 10 salarii la unul singur, din 1 octombrie

Printr-un act adițional la Contractul Colectiv de Muncă al Romsilva, bonusul de pensionare pentru angajați, ca recompensă la final de carieră, a fost limitat de la zece salariii la unul singur.

Această măsură are rolul de a corecta „o discrepanță majoră și de a reda sustenabilitatea financiară sistemului de beneficii”, transmite, marți, Ministerul Mediului.

Documentul a fost semnat în urma negocierilor dintre conducerea regiei și Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA și va intra în vigoare la 1 octombrie.

„Sute de milioane de lei au fost cheltuite pentru bonusurile de pensionare în ultimii ani de zile la Romsilva. Bani obținuți din tăieri de păduri. Modificarea contractului colectiv de muncă marchează o schimbare necesară, limitând aceste bonusuri la un singur salariu. Ne-am dorit un sistem mai echitabil, în care beneficiile să fie direcționate către pădurarii care muncesc zi de zi în teren, nu către funcții de birou sau către cei cu venituri mari. Au fost reduse bonusurile excesive și am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie – la angajații cu venituri mici și la familiile lor”, a acuzat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Actul adițional schimbă și modul de acordare a lemnului de foc pentru angajați. Astfel, dacă până acum le era garantat tuturor, indiferent de nivelul salarial, de la 1 octombrie beneficiul va fi acordat prioritar, celor cu venituri mai mici decât salariul mediu brut pe economie. Măsura limitează accesul la această facilitate pentru categoriile cu venituri ridicate. Restul angajaților, cu salariul peste acest prag, vor avea dreptul la o cantitate mai mică de lemn de foc față de ce aveau până la acest moment.

„Contextul acestor schimbări ține de necesitatea de a reechilibra resursele financiare și de a orienta beneficiile către cei care desfășoară activitate în teren, adesea în condiții dificile”, se mai arată în comunicat.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului sau aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale. Toate pădurile proprietatea publică a statului dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.