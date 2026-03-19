Carburanții mai scumpi, sprijin doar pentru fermieri. Guvernul a alocat subvenții de 620 de milioane de lei pentru motorina din agricultură

Guvernul a aprobat joi, prin completarea HG 1174/2014, continuarea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură – lucrări mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic și de îmbunătățiri funciare.

Aceasta, în condițiile în care toți românii sunt afectți de scumpirile la pompă: litrul de benzină a „sărit” de 9 lei, în timp ce motorina se apropie de 10 lei/l.

Suma alocată este de 620 milioane lei din bugetul MADR pentru anul 2026. Aceste fonduri sunt destinate efectuării plăților pentru ajutorul de stat aferent perioadei iulie 2025 – decembrie 2025. Pentru anul 2026, diferența de acciză care se va returna fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei/litru.

Rata accizei reduse a fost stabilită la 106,72 lei/1.000 litri. Această valoare reprezintă conversia în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri (calculată la cursul de schimb de 5,0821 lei pentru 1 euro, stabilit la 1 octombrie 2025).

Subvenția se acordă ca diferență între nivelul accizei standard, prevăzut de Codul Fiscal (2.804,29 lei/1.000 litri), și rata accizei reduse stabilită pentru sectorul agricol.

„Plățile vor fi procesate prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat”, a precizat Executivul.

Amintim că Guvernul a aprobat, săptămâna trecută, un ajutor de stat și pentru transportatorii de marfă.