CASS de 2.430 lei pentru fiecare coasigurat (ANAF)

Persoana care plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru coasigurați – cei aflați în întreținerea sa – datorează 2.430 lei pentru fiecare dintre ei, conform Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, act normativ pe care și-a angajat răspunderea Guvernul Bolojan.

Coasigurații pot fi soțul, soția și părinții fără venituri proprii.

Modificarea se aplică de la 1 august 2025, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care a eliminat exceptarea de la plata CASS pentru persoanele întreținute.

Contribuția se calculează prin aplicarea cotei de 10% la valoarea a 6 salarii minime brute pe economie (4.050 lei de la 1 ianuarie 2025), rezultând o bază de calcul de 24.300 lei.

Cum se plătește CASS pentru persoanele întreținute:

Plata se face în două tranșe:

• 608 lei la depunerea Declarației Unice (formular 212);

• 1.822 lei până la 25 mai 2026 .

Opțiunea se exercită prin completarea Declarației Unice, iar odată bifată, aceasta devine definitivă și generează obligația de plată. Documentul se poate depune online prin Spațiul Privat Virtual (SPV) sau ghișeul.ro, cu semnătură electronică, la registratura ANAF sau prin poștă.

ANAF pune la dispoziția contribuabililor calculatoare pentru auto-servire în sediile instituției, iar informații suplimentare se pot obține pe portalul www.anaf.ro sau la numărul de telefon 031.403.91.60.