CCR a dat ok-ul pe majorarea cu aproape 80% a impozitelor pe locuințe și mașini – lege votată de PSD-PNL-USR-UDMR în Parlament; banii rămân la „baronii” locali

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, miercuri, că legea privind majorarea cu 75,6% a impozitelor pentru locuințele și mașinile românilor nu încalcă Legea fundamentală și poate fi aplicată de la 1 ianuarie 2026.

Banii din aceste dări impuse românilor vor rămâne la bugetele locale, astfel că „baronii” locali au asigurată finanțarea pentru salariile umflate ale lor și ale angajaților din primării.

Inițial, premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pe această lege, dar CCR a declarat neonstituțional un articol din actul normativ, astfel că Parlamentul l-a exclus.

Parlamentarii AUR au atacat din nou legea la CCR, iar Curtea a stabilit, pe 20 noiembrie, termen pe 4 februarie 2026 pentru soluționarea contestației, deoarece intră în vacanță judecătorească (la fel ca Parlamentul), înainte de Crăciun.

Premierul Bolojan a solicitat, însă, un termen mai scurt, iar CCR afăcut „la loc comanda” în aceeași zi și l-a fixat pentru 10 decembrie. pentru ca actul normativ să poată intra în vigoare în acest an și să poată fi aplicat de la1 ianuarie 2026.

Legea prevede și alte majorări de impozite, precum și instituirea unei taxe de 25 de lei pentru pachetele din afara Uniunii Europene, în valoare de până la 150 de euro.