Ce prevede OUG de relansare economică: Granturi, credit fiscal, garanții de stat, bonificații de dobândă pentru „investiții strategice”

Guvernul a adoptat, luni seară, Ordonanța de urgență (OUG) privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creștere a investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar.

Actul normativ cuprinde măsuri de sprijin a economiei prin stimularea investițiilor, inclusiv acordarea de ajutoare de stat, modificări în ceea ce privește domeniul fiscal și acțiuni pentru asigurarea unui cadru favorabil implementării proiectelor de parteneriat public-privat (PPP).

Astfel, măsurile de ajutor de stat vor fi acordate de Ministerul Finanțelor pentru realizarea de investiții strategice în economie. Aceste investiții au o valoare minimă a cheltuielilor eligibile de un miliard de lei. Dar vor fi măsuri de sprijin și pentru alte tipuri de investiții.

Declarații Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor:

„Cred că adoptarea acestui pachet legislativ reprezintă pentru România o tranziție – prin asta marcăm o tranziție strategică – de la o creștere bazată pe consum la o creștere bazată pe investiții productive, pe inovație și pe producție autohtonă. Ne îndreptăm atenția de acum încolo în aceste zone, nu în consum, pentru că am constatat în ultimii ani că acest consum pe care ne-am bazat ne-a dus în situații de dezechilibru bugetar. (…)

Prin acest pachet de relansare economică marcăm exact acele zone strategice de care România are nevoie în viitor (…) pentru că există o competiție la nivel regional, european și global pentru atragerea acestor investiții.

Deci, România va fi mult mai bine echipată pentru atragerea investițiilor, va fi mult mai bine echipată pentru a proiecta în regiune leadership economic românesc, prin băncile de investiții antreprenorii români să poată manifesta interes economic în regiune.

Foarte important, bonificațiile fiscale și tot ce înseamnă măsuri care să mărească lichiditatea firmelor din piață, să ajute antreprenorii, sunt foarte importante. Toată partea fiscală a pachetului rămâne în continuare foarte importantă, inclusiv creșterea plafonului de TVA la încasare și introducerea amortizării superaccelerate, dar mai ales creșterea atractivității profitului reinvestit.(…)

Pachetul de relansare nu este un pachet care să vizeze anul 2026. Ca scheme de finanțare, el vizează economia României până în 2032; ca sume totale proiectate până în 2032 avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele.

Pentru criteriile pe care le avem în vedere pentru scheme, acestea vor fi elaborate în 90 de zile de la momentul adoptării actelor normative și vor fi puse în transparență și dezbătute cu antreprenorii români. (…)

În sfârșit, România are un instrument prin care să atragă investiții mari, de peste 1 miliard de lei, de peste 200 de milioane de euro, instrument pe care până acum nu l-am avut (…) Nu am avut modalitățile de a oferi unui investitor strategic condițiile necesare pentru a veni în România.

Impactul anual pe 2026 este de 2 – 2,2 miliarde de lei și efectele pe care le-am precizat mai devreme le vedem pe termen mediu și lung. Ca elemente de noutate, introducem pentru prima dată creditul fiscal și facem uz de acest credit fiscal în zona de cercetare, dezvoltare și inovare”.

Potrivit unui comunicat al Executivului, în a doua categorie de investiții intră:

• investiții în clustere de competitivitate și în sectoarele de activitate în care se obțin produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare, cu o valoare minimă a investiției de 50 milioane lei;

• investiții care asigură valorificarea resurselor minerale, în special a materiilor prime strategice și critice, investiții în producția de produse finite bazate pe tehnologie „zero net” și a componentelor specifice principale ale acestora, proiectele având o valoare minimă a investiției de 75 milioane de lei;

• investiții în sectoarele de activitate pentru cercetare, dezvoltare de tehnologii înalte, valoare minimă a unui proiect de investiții fiind 5 milioane de lei și cea maximă de 50 milioane de lei;

• investiții în sectoarele de activitate din industria de apărare pentru consolidarea capacităților industriale de promovare a capabilităților de apărare, cu o valoare minimă a investiției de 10 milioane de lei;

• investiții care determină creșterea competitivității și convergența regională cu o valoare minimă a investiției de 7 milioane de lei și cea maximă de 50 de milioane de lei;

• investiții realizate de societăți nou-înființate cu capital majoritar constituit de către persoane fizice cu cetățenie româna din diaspora.

„Ministerul Finanțelor va acorda ajutoare de stat în baza unor scheme de ajutor de stat sau sub forma unui ajutor de stat ad-hoc personalizat pentru finanțarea proiectelor de investiții strategice. Acestea pot îmbrăca cel puțin una dintre următoarele forme: granturi, credit fiscal, garanții de stat pentru împrumuturile contractate de investitor, bonificații de dobândă pentru împrumuturile contractate de investitor, aport la capital sau alte masuri de sprijin.

Pentru celelalte tipuri de investiții, ajutorul de stat/de minimis acordat va fi sub formă de: grant, credit fiscal, deduceri de 200% aferente cheltuielilor eligibile cu activele corporale și necorporale aferente investiției, care diminuează baza impozabilă pentru calculul impozitului pe profit în limita intensității maxim admise, inclusiv bonificațiile permise de regulament, garanții și subvenție de dobândă, așa cum vor fi menționate în actele normative de inițiere ale acestor scheme.

Criteriile de eligibilitate și condițiile de implementare ale acestor scheme de ajutor de stat/minimis vor fi detaliate în actele normative de instituire ale acestora, care vor fi aprobate în termen de 90 de zile de la publicarea ordonanței de urgență.

De asemenea, noua OUG prevede o serie de măsuri de sprijin a economiei prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) pentru implementarea de scheme de garantare și de a înființa vehicule investiționale/fonduri de capital.

Cadrul general de administrare a operațiunilor de finanțare și garantare pe care BID le va desfășura în numele și contul statului, precum și modalitatea de intervenție, respectiv condițiile, instrumentele, sectoarele vizate și beneficiarii eligibili vor fi prevăzute în mandate specifice acordate BID, aprobate prin hotărâre de Guvern.

În acest scop, în anul 2026, Ministerul Finanțelor va pune la dispoziția BID suma de 1 miliard de lei.

Tot 1 miliard de lei va fi transferat din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor, în perioada 2026-2030. În acest fel va fi suplimentat fondul având ca destinație acordarea de către Exim Banca Românească, în numele și contul statului de instrumente financiare, pentru susținerea creditelor la export.

De asemenea, vor fi susținute tranzacțiile internaționale și investițiilor românești în străinătate pentru activitatea în calitate de Agenție pentru Credite la Export (ECA).

Ordonanța de urgență cuprinde și mai multe modificări în domeniul impozitului pe profit, printre care:

• Se introduce un sistem de credit fiscal pentru activitățile de cercetare-dezvoltare care să poată fi accesat prin opțiune;

• Pentru contribuabilii care beneficiază de scutire de impozit a profitului reinvestit se introduce, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, posibilitatea de aplicare concomitentă și a metodei de amortizare accelerată pentru activele respective;

• În vederea susținerii pieței de capital din România și a procesului de finanțare a întreprinderilor, se introduce o deducerea suplimentară de 50% din cheltuielile aferente procesului de admitere și menținere la tranzacționare, cheltuieli care urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului finanțelor;

• Se majorează valoarea de intrare a mijloacelor fixe de la 2.500 lei la 5.000 lei, în scopul recuperării prin amortizare. Valoarea reflectă actualizarea cu indicele prețurilor de consum din perioada scursă de la ultima modificare a valorii mijloacelor fixe.

În domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, se creează o excepție de la calculul plafonului de venituri (echivalent în lei a 100.000 euro) pentru veniturile din transferul mijloacelor fixe și a terenurilor.

Se permite revenirea la regimul de microîntreprindere de la începutul unui an calendaristic, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, indiferent de aplicările anterioare ale regimului.

Se îmbunătățesc condițiile de încadrare/menținere în sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor (condiții legate de existența unui salariat). Se exclude din baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în cazul veniturilor reprezentând bonificația acordată de către organul fiscal.

În domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, se va aplica un regim fiscal unitar și nediscriminatoriu în cadrul sistemului de pensii private. Aceasta, prin completarea reglementărilor Titlurilor IV și V din Codul fiscal.

Prevederile vor viza contribuțiile la fonduri de pensii ocupaționale/scheme de pensii ocupaționale și pentru pensii aferente unui cont de produse paneuropene de pensii personale (PEPP) sau subcont din România. Aceasta, similar contribuțiilor la fondurile de pensii facultative/scheme de pensii facultative în limita unui plafon anual, pentru fiecare tip de produs.

Totodată, se va acorda un stimulent fiscal astfel încât, la nivelul anului, să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, fără a include costurile aferente tranzacției. Aceasta, în cazul contribuabililor persoane fizice care dobândesc acțiuni, obligațiuni și/sau titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare tranzacționabile.

În domeniul taxei pe valoarea adăugată, se va aplica majorarea etapizată a plafonului prevăzut pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la 4.500.000 lei, cât este prevăzut în prezent, la 5.000.000 lei, în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026, și, începând cu data de 1 ianuarie 2027, la 5.500.000 lei.

De asemenea, se introduc unele dispoziții tranzitorii pentru persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care depășes,c în cursul lunii ianuarie 2026, respectiv februarie 2026, plafonul de 4.500.000 lei, dar nu depășesc plafonul de 5.000.000 lei.

În domeniul bonificațiilor fiscale se introduce acordarea unei bonificații de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul 2025, respectiv anul fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz. Aceasta, condiționată de conformarea voluntară la plată și depunerea la termen a tuturor declarațiilor fiscale.

Se reglementează un mecanism de acordare a unei bonificații de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, pentru care există obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, în vederea îmbunătățirii conformării voluntare a contribuabililor persoane fizice, pentru stimularea plății obligațiilor fiscale datorate.

În ceea ce privește domeniul parteneriatelor public-private:

• Se instituie Programul 2026-2028 – Facilitatea Națională pentru pregătirea proiectelor și asistență tehnică pentru parteneriate public- private, care se implementează prin bugetul de stat, la o poziție distinctă în bugetul Ministerului Finanțelor-Acțiuni generale, vizând realizarea unui mecanism multianual de pregătire și structurare a proiectelor de investiții publice.

Obiectivele principale ale Programului vizează creșterea gradului de maturitate a proiectelor, reducerea riscurilor de implementare, standardizarea documentațiilor și alinierea la bunele practici europene și internaționale.

Prin asigurarea unei pregătiri riguroase, Programul contribuie la crearea unui portofoliu de proiecte bancabile, capabile să atragă finanțare privată și să susțină dezvoltarea serviciilor economice-cheie.

• Se înființează Comitetul interministerial privind proiecte în parteneriat public-privat (CI3P), cu atribuții de coordonator al problematicii PPP la nivel național.