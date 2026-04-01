Ce țări din UE au intervenit deja cu măsuri fiscale pentru a limita scumpirea carburanților (analiză PwC)

Mai multe state UE au redus, deja, taxele pentru a compensa creșterea prețurilor la carburanți. România analizează opțiunile, potrivit unei analize realizate de Adina Vizoli, partener PwC Romania, și pe care o publicăm integral.

Șapte țări din UE, dar și alte state europene din afara uniunii, au decis deja reduceri substanțiale de taxe (accize și TVA) pentru a limita impactul crizei carburanților asupra economiilor și consumatorilor.

Italia, Portugalia, Slovenia, Ungaria, Spania au fost primele state membre UE care au decis reducerea accizelor la produsele petroliere iar recent li s-a alăturat și Irlanda. In plus, Spania a redus și cota TVA la benzina și motorină de la 21% la 10%.

Cea mai substanțială reducere accizelor a realizat-o Italia, de 30% atât la benzină cât și la motorină sau 20 de eurocenți pe litru (echivalentul a 1 leu pe litru). Portugalia a coborât nivelul accizelor cu 21% pentru motorina (reduceri de 7,6 eurocenți pe litru) ajungând sub pragul minim cerut de Comisia Europeană.

Polonia a intervenit și ea în forță pe piața carburanților, după ce a fost printre țările UE cel mai puternic afectate de scumpiri. Joia trecută, premierul Donald Tusk a anunțat reducerea TVA la produsele petroliere de la 23% la 8% și tăierea accizelor, concomitent cu introducerea unor prețuri maximale de vânzare.

Alte țări europene care au tăiat deja taxele la carburanți includ Serbia, Muntenegru, Albania și Islanda. Chiar și Parlamentul Norvegiei a votat săptămâna trecută scăderea taxelor la combustibili.

Deși unele state membre au implementat sau au anunțat măsuri de reducere a cotei de TVA aplicabile carburanți, este important de subliniat că astfel de măsuri nu sunt, în principiu, conforme cu legislația europeană în materie de TVA.

Potrivit Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, obligatoriu a fi transpusă de statele membre, cotele reduse de TVA pot fi aplicate exclusiv pentru livrările de bunuri și prestările de servicii enumerate în Anexa III a Directivei, iar carburanții nu se regăsesc printre aceste produse.

Așadar, în lipsa unei derogări explicite acordate la nivelul Uniunii Europene (cum a fost de exemplu situația cotelor zero introduse pentru anumite produse de necesitate în timpul pandemiei de SARS‑CoV‑2), aplicarea unei cote reduse de TVA pentru carburanți contravine cadrului legal european în vigoare.

Iar statele membre care au introdus astfel de măsuri riscă o procedură de punere în întârziere (infrigement) din partea Comisiei Europene.

România are a cincea cea mai mare acciză la motorină din UE (55 de eurocenți pe litru) și a opta cea mai mare acciză la benzină (60 de eurocenți pe litru), conform datelor centralizate din Weekly Oil Bulletin al Comisiei Europene. Deficitul ridicat limitează însă opțiunile de intervenție prin reducerea taxelor.

La nivelul Guvernului se discută, în prezent, reducerea accizelor, în prima fază doar la motorină, conform celor mai recente declarații publice. Este luată în calcul o reducere inițială de 5%, care ar putea fi extinsă etapizat până la 25%, în funcție de evoluția cotației petrolului și a prețurilor la pompă.

Scumpirile carburanților în România, în linie cu cele din Europa

Prețul motorinei în UE a crescut, în medie, cu 27,6% în perioada 26 februarie – 26 martie, cele mai mari scumpiri înregistrându-se în Suedia (43%), Cehia (42%) și Polonia (40%). La polul opus, cu creșteri sub 10%, sunt Slovenia, Slovacia și Ungaria, arată cele mai recente date săptămânale publicate de Comisia Europeană în cadrul Weekly Oil Bulletin.

În cazul Slovaciei și Ungariei, evoluțiile reflectă deja tăierile de accize adoptate de cele două țări. Conform raportului, România a raportat o creștere sub medie a prețului motorinei din UE în ultima lună, de circa 20%.

La benzina Euro 95, creșterile de preț au fost ceva mai moderate, de 14,9% în medie la nivelul UE și 15,8% în România.

Deși creșterea prețului carburanților în România a fost până acum mai puțin accentuată decât în alte țări europene, aceste noi scumpiri vin în contextul în care economia locală este slăbită și se confruntă în continuare cu una dintre cele mai ridicate inflații din UE.

Criza actuală, similară celei din 2022

Actuala criză a prețurilor la carburanți nu este fără precedent. Invazia Rusiei în Ucraina a provocat un șoc similar pe piețele petroliere, prețurile crescând timp de patru luni. Revenirea la niveluri apropiate de normalitate a durat aproximativ un an.

Diferența este că în România scumpirile au pornit acum de la un nivel mai ridicat decât în 2022, datorat în primul rând nivelului mai ridicat al taxelor (accize și TVA) decât în urmă cu patru ani. Față de 2022, accizele la benzină și motorină sunt acum mai mari cu peste 1 leu pe litru.