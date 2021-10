Cîțu dă vina pe Isărescu pentru creșterea prețurilor: „Sper că nu am ratat o măsură în trecut”

Premierul Florin Cîțu dă vina pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu pentru creșterea explozivă a prețurilor, în ultima perioadă.

„Eu sper doar că nu am ratat o măsură în trecut și acum să ne grăbim să stingem și să reducem prețurile prin măsuri de politică monetară restrictive care ar putea să pună în pericol creșterea economică”, a declarat el, la finalul ședinței de joi a Guvernului.

„Cred ca toți ați vazut ieri informații îngrijoratoare despre evoluția prețurilor. Dinamica prețurilor a depășit estimările BNR. Bineînțeles politica monetară este independentă, deciziile sunt ale BNR, dar aș vrea să menționez un lucru. Cred că este nevoie de un Comitet de macrostabilitate, de aici decide dl Guvernator când să-l facă. Dacă această inflație este doar temporară, doar un eveniment temporar tranzitoriu, lucrurile sunt ok și vom merge pe ce estimeaăa Banca centrală. Eu sper doar că nu am ratat o măsură în trecut și acum să ne grăbim să stingem și să reducem prețurile prin măsuri de politică monetară restrictive care ar putea să pună în pericol creșterea economică. Dar sunt sigur că BNR are cele mai bune măsuri și le va lua pentru a asigura că inflația va scădea în perioada următoare și va reveni pe trend descrescător așa cum arăta estimările Băncii centrale”, a precizat premierul.

Întrebat la ce s-a referit când a spus că speră că nu s-a ratat o măsură în trecut, Cîțu a explicat: „Mă gândesc, pentru că am văzut estimările BNR. Mă uit la evoluția inflatiei. Este clar că este o surpriză. Vreau să știu, adică Banca Centrala ne va comunica, dacă este o surpriză temporară sau este ceva permanent. Dacă este ceva permanent era mult mai bine să fie atacat din trecut decât acum, pentru că efortul va fi mult mai mare acum să reduci inflația. Dar, cu siguranță, banca centrală are cele mai bune măsuri și le va lua în perioada următoare.”