Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, modificate – sedii secundare, e-Factura

Guvernul a modificat din nou Codul fiscal (Legea 227/2015) și a completat Codul de procedură fiscală (Legea 207/2015), în ședința de vineri, în privința înregistrării fiscale a sediilor secundare și e-Factura. (Vezi document la finalul articolului)

„Modificările legislative adoptate prin actul normativ vizează simplificarea și debirocratizarea înregistrării fiscale a sediilor secundare cu cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor”, a precizat Executivul, într-un comunicat.

Iată noile prevederi, aprobate prin Ordonanța 6 pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,precum și unele măsuri fiscal-bugetare:

În cazul în care contribuabilul/plătitorul care are organizate mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, acesta are obligația să desemneze unul dintre aceste sedii secundare, ca sediu secundar desemnat și să înregistreze fiscal acest sediu, urmând ca plata impozitului să se realizeze utilizând codul de identificare fiscală al sediului secundar desemnat, indiferent de câte sedii secundare funcționează pe raza unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale respective;

Se elimină obligația de înregistrare fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, aflate pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale pe care se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului;

Reguli similare cu cele menționate anterior sunt aplicabile și pentru contribuabilii care au sedii secundare deja înființate și care urmează să notifice organul fiscal, până la 30 iunie 2026, cu privire la sediul secundar desemnat. În acest caz, se suspendă până la data de 30 iunie 2026 aplicarea sancțiunii prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru contribuabilii plătitorii care au obligația să solicite înregistrarea fiscală prevăzut la art. II din Legea nr. 245/2025.

Totodată, a fost aprobată o modificare la Codul fiscal, pentru punerea în acord a dispozițiilor interne naționale cu Convenția cadru OCDE privind impozitarea. Este vorba de abrogarea unui articol, la solicitarea OCDE, în contextul în care prevederile acestuia erau în contradicție cu angajamentele asumate de Romania, în perspectiva obținerii statutului de membru OCDE.

Aspectele considerate problematice prin acest articol vizau:

– generarea unor posibile situații de dubla impozitare și accesul la procedurile de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale

– reflectarea corespunzătoare a dispozițiilor Convenției cadru OCDE in materie fiscală, referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce privește deductibilitatea.

Guvernul va reveni cu o prevedere legislativă în acest sens, agreată prin dialog între instituțiile guvernamentale și OCDE. Decizia a fost luată în contextul în care România se află într-o etapă decisivă a procesului de aderare la OCDE, fiind obținute 19 din cele 25 de avize formale.

Termen de tranziție pentru RO e-Factura

O altă modificare are în vedere introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026.

„Acest termen le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcțională a platformei, precum și un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeași amânare. Cei deja înregistrați obligatoriu pot solicita ieșirea temporară din registru, iar cei care nu sunt înscriși trebuie să se înregistreze cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026”, potrivit Guvernului.

De asemenea, prin aceeași Ordonanță 6, Guvernul a aprobat clarificările legislative necesare pentru aplicarea unitară a reducerii cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din zona Rezervației Biosferei Deltei Dunării și din Munții Apuseni.

Această facilitate se aplică pentru plata impozitului pentru terenurile aferente locuinței de domiciliu, pentru clădirile folosite ca locuințe de domiciliu (excepție fac cele utilizate pentru activități economice) și pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Pentru persoanele din aceste localități care au plătit deja impozitele pentru anul 2026, sumele vor fi regularizate astfel: fie se compensează cu alte obligații fiscale, fie se restituie conform legii.

Zonele din Munții Apuseni și Biosfera Rezervației Delta Dunării beneficiază de facilități fiscale întrucât sunt regiuni cu constrângeri naturale și economice, unde statul a decis să intervină prin măsuri de sprijin pentru a susține populația și activitatea economică.

Facilitățile fiscale au fost introduse în anii ’90, imediat după tranziția economică, ca măsuri speciale de sprijin pentru zone cu constrângeri structurale majore.

