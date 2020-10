Comisia Europeană lansează portalul Access2Markets, pentru IMM-uri

Comisia Europeană a lansat portalul online Access2Markets, pentru a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii să desfăşoare activităţi comerciale dincolo de graniţele UE, informează, luni, un comunicat al Executivului comunitar.



Noul portal vine ca răspuns la solicitările părţilor interesate pentru a le explica mai bine acordurile comerciale şi pentru a ajuta companiile să se asigure că produsele lor sunt eligibile pentru reduceri de taxe.

Acest portal este util atât companiilor care deja desfăşoară activităţi comerciale internaţionale, cât şi acelora care acum încep să exploreze oportunităţi de pe pieţe străine.



Noul portal a fost prezentat în cadrul evenimentului virtual la nivel înalt „Drumul spre redresare – încurajarea întreprinderilor mici să desfăşoare activităţi comerciale internaţionale (The road to recovery – empowering small businesses to trade internationally)” găzduit de către vicepreşedintele executiv Valdis Dombrovskis, la care au participat aproximativ 600 de reprezentanţi de întreprinderi mici şi mijlocii.

„Trebuie să ajutăm companiile noastre, în principal IMM-urile, să obţină beneficii maxime de pe urma acordurilor comerciale ale UE. Scopul creării acestui nou portal este de a ajuta IMM-urile să navigheze în lumea comerţului internaţional. Acest portal de servicii centralizate va ajuta companiile europene să obţină beneficii maxime de pe urma acordurilor comerciale ale UE şi să obţină cel mai bun acces la pieţe, produse şi informaţiile de care au nevoie pentru a se dezvolta şi a rămâne competitive”, a afirmat Dombrovskis.

Uniunea Europeană deţine o reţea largă de acorduri comerciale cu peste 70 de ţări şi regiuni şi negociază în prezent multe alte acorduri noi. Access2Markets detaliază acest set complex de norme sub formă de informaţii practice, astfel încât întreprinderile mici să poată avea acces mult mai rapid la informaţiile relevante. Concret, Access2Markets pune la dispoziţie informaţii privind condiţiile pentru desfăşurarea activităţii comerciale de importare produse către UE şi de exportare produse în peste 120 de pieţe străine.

Întreprinderile mici reprezintă 88% din totalul exportatorilor din UE. Exporturile lor însumează o treime din exporturile totale ale UE şi susţin 13 milioane de locuri de muncă. Pieţele globale reprezintă o sursă importantă de creştere pentru întreprinderile europene mici şi mijlocii. Prin urmare, este esenţială acordarea unei atenţii speciale întreprinderilor mici în contextul redresării economice din criza pandemică provocată de coronavirus.

Portalul permite companiilor să caute următoarele detalii pentru produsele importate şi exportate, în doar câţiva paşi: tarife, taxe, norme de provenienţă, norme pentru produse, proceduri vamale, bariere comerciale şi statistici de flux comercial.

Noul portal Access2Markets mai include şi explicaţii, tutoriale şi secţiune de întrebări frecvente, care vin atât în ajutorul comercianţilor noi, cât şi al celor cu experienţă, pentru a face analize ale beneficiilor comerţului cu fiecare dintre partenerii comerciali ai UE. Portalul conţine o prezentare a legislaţiei UE asupra produselor şi serviciilor, precum şi detaliile de contact ale autorităţilor vamale şi ale altor autorităţi publice din statele membre ale UE şi din statele partenere comerciale ale UE. Companiile pot, de asemenea, să utilizeze portalul pentru a contacta Comisia Europeană pentru a raporta barierele comerciale pe care le întâmpină.

Rosa, instrumentul de autoevaluare de pe Access2Markets, furnizează asistenţă specială pentru normele care definesc „naţionalitatea economică” a unui produs – cunoscute ca “norme de provenienţă”. Acestea sunt personalizate în fiecare acord comercial, asigurându-se astfel faptul că fiecare sector sensibil de pe piaţă este protejat şi că întreprinderile pot solicita reducerea sau eliminarea taxelor vamale , în conformitate cu cele stipulate în acord. Companiile pot, de asemenea, să găsească informaţii despre modul în care acordurile comerciale pot reglementa comerţul în sfera serviciilor, condiţiile pentru investiţii sau pentru participarea la depuneri de oferte pentru licitaţii publice pe o piaţă străină.

Fiecare produs comercializat la nivel internaţional deţine un cod care stabileşte ce taxe de import şi alte taxe naţionale sau locale trebuie plătite. Pe Access2Markets, companiile pot să găsească nu doar codul, ci şi informaţii despre taxele pe care trebuie să le plătească în fiecare jurisdicţie. Instrumentul My Trade Assistant/Asistentul meu comercial de pe Access2Markets permite companiilor să caute informaţii despre taxe, impozite, norme pentru produse şi cerinţe pentru fiecare produs în parte şi pentru fiecare piaţă.

Portalul este optimizat pentru utilizare de pe smartphone şi tabletă. Include o mulţime de funcţii suplimentare uşor de utilizat care ajută oamenii de afaceri să profite cât mai mult de pe urma acordurilor comerciale ale UE. Şi, bineînţeles, portalul este complet gratuit.

„Întreprinderile mici sunt vitale pentru economia noastră care prosperă de pe urma produselor şi serviciilor pe care acestea le furnizează. SMEunited priveşte cu bucurie lansarea portalului Access2Markets. Acest portal va ajuta întreprinderile mici şi mijlocii să depăşească obstacolele în calea accesului lor pe piaţa globală. A le oferi acces mai bun la informaţii, personalizat nevoilor lor, va fi în beneficiul tuturor europenilor”, a declarat Veronique Willems, secretar general al Asociaţiei europene a întreprinderilor mici şi mijlocii, SMEunited.