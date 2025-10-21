Consiliul Concurenței a amendat cu peste 2,3 milioane de lei 4 constructori, pentru trucarea de licitații CNAIR

Consiliul Concurenței a amendat cu peste 2,3 milioane de lei (aproximativ 466.000 euro) patru firme de construcții, pentru trucarea unor licitații organizate de CNAIR.

Licitațiile au fost organizate prin DRDP Brașov, DRDP București, DRDP Constanța și DRDP Timișoara, potrivit unui comunicat.

Astfel, Trecon Logistic Arad a fost amendată cu peste 187.700 de lei, iar Tredeco Holding Arad, cu 1,79 milioane de lei. Totodată, Data Capture Arad a primit o amendă de peste 229.600 de lei și Geo Drumuri Banat Caraș-Severi, 110.515 lei.

Inspectorii de concurență au constatat, în urma unei investigații, că aceste companii și-au coordonat comportamentul în cadrul a șapte proceduri de achiziție publică. Licitațiile au fost organizate pentru lucrări de întreținere curentă a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi.

„Practic, companiile au depus ofertele în urma unui schimb de informații sensibile din punct de vedere concurențial, strategia fiind de a-și împărți piața. Această a condus la restricționarea concurenței pe piața lucrărilor de întreținere curentă a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi”, se precizează în comunicat.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească. Este vorba, în special, de stabilirea prețurilor de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.