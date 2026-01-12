Consiliul Concurenței, amenzi de peste 32 milioane de euro pentru Dacia, Renault și alte 6 companii

Consiliul Concurenței a amendat cu peste 32,15 milioane de euro (163,7 milioane de lei) opt companii, între care Dacia și Renault, pentru că s-au înțeles să-și împartă piața forței de muncă astfel încât să limiteze mobilitatea angajaților și să nu le crească salariile.

Amenzile au fost aplicate astfel:

• Akkodis România: 5,5 milioane de lei

• Alten Si-Techno România: 10,6 milioane de lei

• Automobile-Dacia: 81,5 milioane de lei

• Bertrandt Engineering Technologies România: 7,7 milioane de lei

• Expleo Romania: 7,4 milioane de lei

• Fev ECE Automotive: 1,4 milioane de lei

• Renault Technologie Roumanie: 46,3 milioane de lei

• Segula Technologies România: 3.1 milioane de lei.

În urma unei investigații, autoritatea de concurență a constatat că aceste companii au stabilit să nu se concureze pentru recrutarea și angajarea reciprocă a forței de muncă calificată/specializată asociată activităților de producție autovehicule și/sau altor activități conexe, incluzând servicii de inginerie și consultanță tehnică din România.

De asemenea, companiile s-au înțeles să nu recruteze resurse umane de la una dintre celelalte companii fără acordul prealabil al acesteia din urmă.

Astfel de comportamente, cunoscute sub denumirea de acorduri „no-poaching”, sunt înțelegeri prin care companiile sunt de acord să nu angajeze sau să facă oferte spontane angajaților unor firme concurente, renunțând, astfel, la concurența pentru atragerea și menținerea forței de muncă.

„Este primul caz în care sancționăm astfel de practici anticoncurențiale, în care companiile nu se concurează pentru atragerea forței de muncă specializate. Resursele umane reprezintă un parametru esențial al concurenței între companii, având în vedere ponderea costurilor cu personalul în cheltuielile totale, deficitul de forță de muncă sau mobilitatea salariaților/colectivului”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

În cadrul investigației, una dintre companii a aplicat la programul de clemență, furnizând documente şi informaţii ce au avut o contribuţie semnificativă la probarea practicii anticoncurențiale și a primit o reducere semnificativă a amenzii, iar alte cinci companii și-au recunoscut fapta și, prin urmare, au beneficiat de reduceri ale sancțiunilor.

Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări primite pe Platforma Avertizorilor de Concurență.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, cum sunt cele care împart piețele/sursele de aprovizionare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

Decizia autorității de concurență va fi publicată pe site-ul instituției după eliminarea informațiilor confidențiale.