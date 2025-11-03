Contract MApN pentru 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și echipamentele aferente, la prețul simbolic de 1 euro

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a semnat, luni, contractul pentru achiziționarea de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos, pentru prețul simbolic de 1 euro, a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente.

Anunțul a fost făcut de ministrul Ionuț Moșteanu, pe Facebook.

Achiziția este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloților din statele membre NATO și partenere.

Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloților ucraineni.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: „Este o investiție inteligentă în pregătire, cooperare și viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noștri olandezi și recunoașterea profesionalismului Forțelor Aeriene Române. Le mulțumesc tuturor celor implicați – echipelor tehnice, experților în achiziții și partenerilor olandezi – pentru seriozitatea și ritmul cu care au dus la bun sfârșit acest proces. România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide și în oameni bine pregătiți. F-16 înseamnă siguranță, cooperare și un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Române”.