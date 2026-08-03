Criza energetică: Guvernul se pregătește să limiteze consumul marilor companii, în caz că importurile nu fac față. Dacia și Ford au oprit producția

Criza energetică produsă de secetă se accentuează, după ce Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august. Debitul extrem scăzut al Dunării a afectat atât funcționarea centralei de la Cernavodă, care a oprit controlat un reactor, cât și a complexului Porțile de Fier.

Premierul Ilie Bolojan a discutat luni, într-o reuniune online, cu peste 140 de reprezentanți ai marilor companii și a anunțat, într-o conferință de presă, că pregătește limitarea obligatorie a consumului acestora, cu notificare lor înainte cu 24 de ore.

Aceasta, în cazul în care reducerile voluntare și importurile nu vor fi suficiente pentru acoperirea necesarului de electricitate în orele de vârf, respectiv 19:00-23:00. Dacia și Ford au oprit deja producția, până pe 19 august.

Potrivit premierului, fiecare companie s-a angajat să identifice măsuri prin care să își reducă voluntar consumul între orele 19:00 și 23:00, intervalul în care Sistemul Energetic Național se confruntă cu cea mai mare presiune.

„Am încheiat, în urmă cu o oră și jumătate, o întâlnire importantă pe componenta de energie, cu principalii consumatori și cu reprezentanți ai tuturor patronatelor și asociațiilor din domeniu. Peste 140 de persoane au fost conectate, întâlnire în care am stabilit măsurile privind reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară”, a declarat Ilie Bolojan.

Importuri de peste 2.500 MW în orele de seară

Premierul a precizat că intervalul critic este cuprins între orele 19:00 și 23:00, când producția fotovoltaică scade rapid, iar consumul rămâne ridicat. Principalele importuri ale României vin în prezent din Europa Centrală și din sud-estul Europei.

„Suntem în situația în care, la orele serii, între ora 19:00 și ora 23:00, avem un deficit important de energie, pe care îl acoperim din importuri. Consumurile estimate în aceste zile sunt de peste 7.000 MW într-o zi, 7.500-7.600 MW, cu o reducere a consumului sub 7.000 MW în zilele de la sfârșitul săptămânii, așa cum am avut sâmbătă sau duminică”, a afirmat Ilie Bolojan.

„În aceste situații importăm peste 2.500 MW zilnic. Comparativ, Ungaria importă 4.500 MW, Republica Moldova – 500 MW. Deci, și din punctul de vedere al presiunii importurilor, seara există o presiune importantă pe care trebuie să o acoperim”, a adăugat premierul.

Capacitatea României de a importa este, însă, limitată de infrastructura de interconectare și de cererea ridicată din toate statele afectate de secetă.

„Dificultățile legate de secetă sunt amplificate în regiunea noastră de conexiunile transfrontaliere limitate cu Europa Centrală și de Vest. Vă aduceți aminte că unul dintre subiectele importante în lunile anterioare a fost să dezvoltăm aceste capacități transfrontaliere, să avem acorduri cu Ungaria și Austria pentru a crește capacitatea acestor rețele”, a spus Bolojan.

Toate capacitățile energetice disponibile, pornite

„Am pornit toate capacitățile energetice care sunt în funcțiune în România la capacitatea maximă. Centralele pe gaz din marile orașe, am intrat pe producția de fotovoltaic la maxim, am autorizat tot ce se putea autoriza în domeniul stocării, în așa fel încât să intre cât mai repede în funcțiune”, a declarat Bolojan.

Capacități de stocare de peste 400 MW au fost autorizate numai în ultimele 20 de zile.

„Peste 400 MW au fost autorizați numai în ultimele 20 de zile. Am făcut, din punctul de vedere al capacităților interne, tot ceea ce se putea pentru a avea o producție maximă”, a adăugat premierul.

Intervenții pentru menținerea Unității 2 de la Cernavodă

Pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă, care livrează constant peste 650 MW, geniștii militari au detonat o stâncă, numită de Bolojan „pinten”, care limita direcționarea apei către Dunărea Veche și, mai departe, către zona Cernavodă.

„Una dintre măsurile pe care le-am luat a fost să intervenim în zona Dunării, în așa fel încât să eliminăm, ceea ce am făcut astăzi, un obstacol natural, un pinten de stâncă, astfel încât acesta să nu mai limiteze curentul de apă spre Dunărea Veche, spre Cernavodă”, a spus premierul.

„Fiecare zi câștigată cu acest grup în funcțiune înseamnă peste 650 MW, adică aproape 10% din producția de energie a României. Este o producție în bandă, o producție foarte valoroasă seara, care stabilizează sistemul energetic”, a afirmat premierul.

Funcționarea reactorului depinde de nivelul apei din bazinul de aspirație, de unde pompele centralei preiau apa necesară răcirii.

„Pentru ca acest al doilea grup să funcționeze, este nevoie ca pompele care asigură apa pentru răcirea centralei să poată absorbi apa. Este nevoie de un nivel al apei în zona bazinului de absorbție care să fie peste limita minimă și, din datele pe care le avem, există o probabilitate ca, în următoarele trei-patru zile, să putem funcționa și cu acest grup 2”, a explicat Bolojan.

„În zilele următoare, începând de mâine seară, miercuri și joi, vom derula operațiuni suplimentare, care înseamnă scufundarea unor barje, care, de asemenea, să ajute la direcționarea debitului pe Dunărea Veche, în așa fel încât să putem menține în funcțiune și să creștem puțin debitul la Cernavodă”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Dacia și Ford și-au oprit producția până pe 19 august

Premierul a anunțat că fiecare dintre companiile participante la ședință va aplica propriul plan de reducere a consumului, în funcție de tehnologie și de posibilitatea de a opri și reporni instalațiile.

„Am convenit că fiecare dintre dânșii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară, în funcție de profilul pe care îl are, în funcție de tehnologia pe care o operează”, a spus Bolojan.

„Unii pot să oprească exact într-un anumit interval orar și pot reporni ușor, fără să li se afecteze procesul de producție. Alte companii nu își permit acest lucru și trebuie să asigure un consum minim, pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale”, a explicat acesta.

Unele întreprinderi vor muta în această perioadă lucrările de mentenanță și reparații, iar cele două mari fabrici auto, Dacia și Ford Otosan, au oprit producția până la 19 august.

„Una dintre măsurile pe care o parte dintre companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanță, partea de reparații. Două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford, sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 MW”, a declarat premierul.

Bolojan a precizat că și alte companii ar urma să adopte decizii asemănătoare, astfel încât consumul să fie redus mai ales în intervalul de seară.

Față de o zi obișnuită, consumul de luni dimineață a fost deja mai mic cu aproximativ 200 MW, scădere pe care premierul a atribuit-o măsurilor adoptate de companii.

„Vreau să le mulțumesc tuturor românilor și tuturor companiilor care, în aceste zile, la solicitările Guvernului, în fața acestei realități care nu depinde de noi, au luat aceste măsuri. Se văd efectele în reducerea consumului de energie. De exemplu, în această dimineață am avut consumul, în medie, cu 200 MW mai scăzut”, a afirmat Bolojan.

Iluminatul arhitectural, redus

Premierul a cerut autorităților locale și instituțiilor publice să reducă iluminatul arhitectural și intensitatea iluminatului stradal în intervalul 21:00-23:00.

„Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de iluminatul arhitectural al clădirilor, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public să regleze intensitatea luminoasă”, a declarat Bolojan.

„Prin scăderea acesteia, să genereze economii între ora 21:00, când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și până la ora 23:00”, a adăugat premierul.

Bolojan a reiterat apelul adresat populației, companiilor și instituțiilor de a reduce voluntar consumul, afirmând că economiile individuale pot evita măsuri obligatorii.

„Mulțumesc tuturor românilor care înțeleg că este o situație excepțională, cu care nu ne-am mai confruntat de foarte mulți ani și în fața căreia, dacă reacționăm unitar, dacă fiecare companie, fiecare autoritate, fiecare familie poate să facă o mică economie, înseamnă că aceste economii se adună”, a spus șeful Guvernului.

„Au ca efect asigurarea necesarului de energie pentru toți consumatorii, atât pentru cei casnici, cât și pentru instituții, pentru spitale sau pentru marile companii”, a continuat acesta.

Guvernul pregătește mecanismul de limitare obligatorie

În cazul în care reducerea voluntară și importurile nu vor fi suficiente, Guvernul va adopta o hotărâre care să activeze mecanismul de limitare a consumului marilor utilizatori industriali.

„În zilele următoare vom adopta, complementar, o hotărâre de Guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară”, a declarat Bolojan.

Măsura ar urma să fie aplicată de Dispecerul Energetic Național din cadrul Transelectrica, iar companiile vizate ar primi o notificare cu 24 de ore înainte.

„Este hotărârea prin care avem un mecanism pe care îl putem pune în practică prin Dispecerul Energetic Național de la Transelectrica, de limitare a consumului. Asta înseamnă că, printr-o notificare cu 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit”, a explicat premierul.

Nivelul permis ar urma să fie stabilit în funcție de tehnologia fiecărei companii, de consumul minim necesar pentru protejarea instalațiilor și de energia disponibilă în Sistemul Energetic Național.

„Consumul le va fi stabilit în funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are Sistemul Energetic Național de a asigura consumurile totale la orele respective”, a spus Bolojan.

Limitarea obligatorie – soluție de rezervă

Premierul a subliniat că limitarea obligatorie este, deocamdată, o soluție de rezervă.

„Această măsură este una de rezervă. Este un mecanism pe care îl punem în practică, potrivit prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate, dacă va fi nevoie în zilele următoare”, a conchis Ilie Bolojan.

Procedura Transelectrica definește limitarea consumului pe tranșe drept o ultimă măsură de salvgardare, aplicabilă în situații de criză, pentru menținerea echilibrului permanent dintre producția și consumul de electricitate. Activarea normativului presupune aprobarea sa prin hotărâre de Guvern și notificarea consumatorilor incluși în mecanism.