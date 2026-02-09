Deficit comercial de 32,7 miliarde euro, în 2025 (INS)

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a fost de 32,743 miliarde de euro, în anul 2025, cu 673 milioane de euro (-2%) mai mic față de cel înregistrat în 2024, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Exporturile FOB au însumat 96,607 miliarde de euro, în creștere cu 4,2%, iar importurile CIF au fost de 129,351 miliarde de euro (+2,6%).

În anul 2025, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (46,6% la export și 36,8% la import) și alte produse manufacturate (26,6% la export și 28,1% la import).

Valoarea schimburilor intracomunitare (UE27) de bunuri în anul 2025 a fost de aproape 68,914 miliarde de euro la expedieri și de 93,244 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 71,3% din total exporturi și 72,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor intracomunitare (UE27) de bunuri în anul 2025 a fost de 27,694 miliarde de euro la exporturi și de 36,107 miliarde de euro la importuri, reprezentând 28,7% din total exporturi și 27,9% din total importuri.

În decembrie 2025, exporturile FOB au însumat 7,196 miliarde de euro, iar importurile CIF au fost de 9,883 miliarde de euro, rezultând un deficit de 2,687 miliarde de euro.

Față de luna decembrie 2024, exporturile din luna decembrie 2025 au crescut cu 9,4%, iar importurile au scăzut cu 0,4%.