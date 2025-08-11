Deficitul balanței comerciale a crescut cu aproape 11% în S1; valoarea importurilor, din ce în ce mai mare

Deficitul balanței comerciale a crescut în primul semestru (S1) cu 1,618 miliarde euro (+10,7%) mai mare față de cel înregistrat în perioada similară din 2024, ajungând la 16,712 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, importurile CIF au însumat 64,388 miliarde de euro. mai mari cu 4,9%, în timp ce exporturile FOB au fost de 47,676 miliarde euro, în creștere cu doar 3,1%. față de perioada 1 ianuarie-30 iunie 2024.

În luna iunie, importurile CIF au totalizat 10.592 miliarde euro (+0,6%), iar exporturile FOB au însumat 8,218 miliarde euro (+ 6,3%), rezultând un deficit de 2373,6 milioane euro.

„În perioada 1.I-30.VI 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,3% la export şi 36,2% la import) şi alte produse manufacturate1) (27,6% la export şi 28,1% la import)”, mai arată INS.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-30.VI 2025 a fost de 17,836 miliarde euro la importuri și de 13,509 miliarde euro la exporturi, reprezentând 27,7% din total importuri și 28,3% din total exporturi.