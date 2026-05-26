Deficitul bugetar s-a redus de la 2,92% la 1,17% din PIB, până la la 23,95 miliarde lei

Deficitul bugetar s-a redus la 23,95 miliarde lei, respectiv 1,17% din PIB, după primele patru luni din 2026, față de 55,97 miliarde lei (2,92% din PIB) înregistrat în perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate, marţi, de Ministerul Finanţelor.

Astfel, deficitul bugetar s-a redus cu peste 32 miliarde lei, respectiv cu 1,75 puncte procentuale ca pondere în PIB, marcând una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani, se arată într-un comunicat al MF.

Comparativ cu ultimii doi ani, execuţia bugetară la patru luni indică o schimbare semnificativă de traiectorie în dinamica deficitului bugetar şi în structura finanţelor publice.

Astfel, deficitul bugetar s-a redus de la 3,24% din PIB în primele patru luni din 2024, la 2,92% din PIB în 2025 şi la 1,17% din PIB în 2026. În termeni nominali, deficitul a coborât de la 57,3 miliarde lei în 2024 şi 56 miliarde lei în 2025 la 23,95 miliarde lei, în 2026.

După o perioadă în care ajustarea bugetară a fost limitată, execuţia din 2026 marchează prima corecţie fiscală de amploare, cu o reducere a deficitului de peste 32 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi de peste 33 miliarde lei comparativ cu anul 2024, precizează reprezentanţii MF.

„Execuţia la patru luni confirmă intrarea României pe o traiectorie clară de consolidare fiscală, una dintre cele mai consistente corecţii bugetare din Uniunea Europeană în această perioadă. Aceasta vine ca urmare a unui efort important, însă contextul actual solicită în continuare precauţie şi exigenţă în gestionarea fondurilor publice. Consolidarea fiscală are loc într-o economie cu cerere internă mai slabă şi inflaţie ridicată, ceea ce impune un control strict al cheltuielilor curente şi accelerarea absorbţiei fondurilor europene. În acelaşi timp, investiţiile finanţate din fonduri europene şi PNRR sunt cele care susţin economia în această perioadă de ajustare. Reducerea deficitului a fost realizată fără blocarea investiţiilor publice, ceea ce este esenţial pentru menţinerea creşterii economice şi protejarea proiectelor strategice ale României”, a declarat ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Nazare a subliniat că România trebuie să păstreze acest echilibru, respectiv disciplină fiscală, absorbţie accelerată de fonduri europene şi protejarea proiectelor care susţin dezvoltarea.

„Acesta este echilibrul pe care trebuie să îl păstrăm: disciplină fiscală, absorbţie accelerată de fonduri europene şi protejarea proiectelor care susţin dezvoltarea. Pentru anul 2026, obiectivul rămâne reducerea deficitului bugetar la 6,2% din PIB în termeni cash, în linie cu angajamentele asumate în cadrul european. Menţinerea acestei traiectorii este foarte importantă pentru reducerea vulnerabilităţilor macroeconomice, păstrarea încrederii investitorilor şi crearea spaţiului necesar pentru investiţii”, a adăugat ministrul.

Veniturile totale au însumat 223,83 miliarde de lei în primele patru luni din 2026, în creştere cu 12% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 0,5 puncte procentuale, susţinute cu precădere de veniturile curente – TVA, impozit pe salarii şi venit şi contribuţii de asigurări.

Evoluţia veniturilor indică atât efectele măsurilor fiscale adoptate în 2025, cât şi o îmbunătăţire graduală a colectării şi a conformării fiscale, susţin reprezentanţii MF.

„Creşterea veniturilor arată efectul măsurilor fiscale adoptate în 2025, însă menţinerea acestei tendinţe depinde de două elemente importante: evoluţia economiei reale şi îmbunătăţirea colectării. Într-un context de consum mai slab, consolidarea administraţiei fiscale şi creşterea conformării rămân esenţiale. Veniturile fiscale cresc mai rapid decât economia: veniturile fiscale cresc cu 15,5%, TVA cu 22,4%, iar contribuţiile sociale cu 8,8%, peste dinamica masei salariale. Acest lucru sugerează atât efectul măsurilor fiscale adoptate în 2025, cât şi prime semnale de îmbunătăţire a colectării şi conformării fiscale”, arată MF.

Impozitul pe salarii şi venit a generat încasări de 23,89 miliarde lei, o creştere de 21,8%, această dinamică fiind susţinută de avansul semnificativ al impozitului pe dividende (+47%).

Totodată, o evoluţie semnificativă a fost înregistrată şi în cazul încasărilor aferente Declaraţiei unice (276%), având în vedere bonificaţia acordată plăţilor efectuate până la 15 aprilie.

Avansul veniturilor din impozitul pe salarii (+7,1%) a fost influenţat de efectul de bază generat de eliminarea facilităţilor fiscale în sectoarele construcţii, agricultură, industria alimentară şi IT.

Contribuţiile de asigurări au totalizat 73,66 miliarde lei, în creştere cu 8,8%, depăşind dinamica fondului de salarii din economie. Evoluţia reflectă atât extinderea bazei de impozitare reglementată prin Legea nr. 141/2025, precum şi încasările aferente Declaraţiei unice.

De asemenea, încasările din impozitul pe profit au însumat 9,73 miliarde lei, consemnând o creştere de 1,5% (an/an), susţinută de avansul veniturilor din impozitul pe profit de la agenţii economici (8,6%, an/an).

Încasările nete din TVA au atins 47,80 miliarde lei, în creştere cu 22,4% (an/an). Rezultatul a fost impulsionat de accelerarea încasărilor brute din TVA (+20,1% an/an), ca urmare a modificării cotelor de TVA, conform Legii nr. 141/2025. Totodată, restituirile de TVA au crescut la 12,4 miliarde lei, faţă de 11,06 miliarde lei în aceeaşi perioadă din 2025.

Creşterea puternică a încasărilor din TVA şi contribuţii sociale arată consolidarea bazei fiscale într-un context economic mai dificil, caracterizat de consum moderat şi costuri ridicate de finanţare.

Veniturile din accize au însumat 16,18 miliarde lei, consemnând o creştere de 1,7% (an/an), fiind susţinute în special de avansul încasărilor din accizele pentru produsele energetice (+14,8% an/an).

În ceea ce priveşte veniturile nefiscale, acestea au însumat 14,28 miliarde lei, consemnând o contracţie de 10,7%, în condiţiile unor încasările suplimentare în perioada similară a anului 2025 – veniturile din ajutoare de stat recuperate de 1,6 miliarde lei (Legea nr. 9/2025).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 17,83 miliarde lei, în creştere cu 26,4% (an/an).

„Această creştere este importantă deoarece finanţările europene reduc presiunea pe bugetul naţional şi susţin investiţiile într-un an în care economia are nevoie de un sprijin mai mare din partea proiectelor publice. Fondurile europene şi PNRR contribuie direct la susţinerea investiţiilor şi la limitarea presiunii asupra finanţării din resurse naţionale, într-un context de consolidare fiscală şi costuri ridicate ale dobânzilor”, se menţionează în comunicat.

Cheltuielile totale, în sumă de 247,79 miliarde de lei, au scăzut în termeni nominali cu 3,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile în primele patru luni ale anului 2026 au înregistrat o scădere cu 1,24 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă din 2025, de la 13,4% din PIB la 12,1% din PIB.

Ajustarea cheltuielilor s-a concentrat în principal pe limitarea cheltuielilor curente (de funcţionare ale statului), fără afectarea investiţiilor publice majore şi a proiectelor finanţate din fonduri europene.

Cheltuielile de personal au fost de 54,66 miliarde lei, în scădere cu 1,9 miliarde lei faţă de primele patru luni din 2025. Reducerea a fost determinată de limitarea sporurilor şi a cheltuielilor salariale în perioada 2025 – 2026, ponderea acestora în PIB scăzând la 2,7%, cu 0,3 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile au totalizat 32,14 miliarde lei, în creştere cu 5,3%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, creştere determinată de plăţi mai mari în domeniul sănătăţii.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 31,03 miliarde lei. Din totalul investiţiilor, 75,58% reprezintă plăţi pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2021-2027, PNRR granturi şi componenta de împrumut a PNRR.

Structura investiţiilor publice arată o reorientare puternică către finanţarea europeană, ceea ce permite menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor în paralel cu reducerea deficitului bugetar.

Plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri europene şi PNRR au crescut cu 5,99 miliarde lei, respectiv cu 34,32%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Această evoluţie compensează scăderea investiţiilor finanţate din fonduri naţionale, influenţată de plăţile excepţionale efectuate la începutul anului 2025 pentru obligaţii restante aferente unor programe naţionale de investiţii, capitalizarea Societăţii Carpatica Feroviar România şi alte plăţi din domeniul apărării.

Cheltuielile cu dobânzile s-au situat la 23,68 miliarde lei, cu 3,26 miliarde lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile cu dobânzile s-au menţinut aproximativ la acelaşi nivel, de 1,16% din PIB în 2026, faţă de 1,07% din PIB aferentă aceleaşi perioade a anului precedent.

„Nivelul ridicat al dobânzilor reflectă costurile dezechilibrelor bugetare acumulate în anii anteriori şi subliniază importanţa continuării consolidării fiscale şi a menţinerii credibilităţii României pe pieţele financiare”, arată sursa citată.

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 84,25 miliarde lei, în scădere cu 1,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ţinând cont de măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Totodată, cheltuielile cu asistenţa socială au fost influenţate şi de plăţile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale: pe cele patru luni ale anului 2026 acestea au fost în sumă de 49,08 milioane de lei.

Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 3,57 miliarde lei, în principal, această sumă reprezintă subvenţii pentru transportul de călători, sprijinirea producătorilor agricoli, precum şi pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale al consumatorilor noncasnici (28,46 milioane de lei).

Alte cheltuieli au fost de 4,05 miliarde lei, în scădere cu 2,40 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, ţinând cont de măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Aceste cheltuieli conţin în principal burse pentru elevi şi studenţi, susţinerea cultelor, alte despăgubiri civile şi sumele aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile au fost de 21,84 miliarde lei, care cuprind proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 şi cadrului 2021 – 2027, inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii, din Fondul de Modernizare, precum şi proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR.

„Este relevant faptul că execuţia bugetară la patru luni din 2026 se situează inclusiv sub nivelul înregistrat în anul 2023, când deficitul bugetar anual a fost de 5,76% din PIB. Acest lucru confirmă o schimbare importantă de traiectorie fiscală, în condiţiile în care presiunile asupra bugetului sunt astăzi semnificativ mai mari decât în urmă cu doi-trei ani. Comparativ cu exerciţiile bugetare din 2024 şi 2025, când execuţiile finale au depăşit nivelurile avute în vedere la construcţia bugetară iniţială, evoluţia din primele patru luni ale anului 2026 indică o aliniere mai bună între execuţia efectivă şi obiectivul de consolidare fiscală asumat pentru acest an, respectiv ţinta de 6,2% din PIB setată ca obiectiv în bugetul aprobat”, explică MF.

Comparativ cu anul 2023, structura bugetului suportă în prezent costuri mult mai ridicate cu dobânzile, pe fondul deficitelor acumulate în anii anteriori şi al condiţiilor mai restrictive de finanţare. În acelaşi timp, România trebuie să accelereze absorbţia granturilor şi împrumuturilor PNRR într-un ritm mult mai ridicat decât în 2023, având în vedere apropierea termenelor finale de implementare.

Totodată, ajustarea fiscală are loc în condiţiile menţinerii unui nivel record al investiţiilor publice. În anul 2023, investiţiile publice totale au fost de aproximativ 100 miliarde lei, cu aproape 65 miliarde lei mai puţin decât nivelul programat în prezent. Prin urmare, execuţia bugetară din 2026 indică faptul că România încearcă să realizeze simultan trei obiective dificile: reducerea deficitului bugetar, menţinerea unui nivel foarte ridicat al investiţiilor publice şi accelerarea absorbţiei fondurilor europene şi PNRR, într-un context caracterizat de costuri mai ridicate de finanţare şi presiuni economice mai mari decât în anii precedenţi.

“Rezultatul reflectă două evoluţii importante: creşterea veniturilor bugetare, susţinută de măsurile fiscale adoptate anul trecut, şi menţinerea disciplinei pe cheltuielile curente, în special în zona cheltuielilor de personal şi a asistenţei sociale. În acelaşi timp, investiţiile publice au rămas la un nivel ridicat, ajungând la peste 31 miliarde lei în primele patru luni. Aproximativ trei sferturi din aceste investiţii sunt finanţate din fonduri europene şi PNRR, confirmând rolul fondurilor europene ca principal motor de susţinere a economiei într-o perioadă de consolidare fiscală. Plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri europene şi PNRR au crescut cu peste 34% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ceea ce arată accelerarea absorbţiei şi schimbarea structurii investiţiilor publice către proiecte susţinute din resurse europene”, se mai arată în comunicat.

În opinia reprezentanţilor MF, execuţia bugetară la patru luni transmite un semnal important către investitori, partenerii europeni şi pieţele financiare: România poate realiza consolidare fiscală fără blocarea investiţiilor publice, într-un context economic şi financiar încă dificil. Ajustarea deficitului are loc concomitent cu menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor şi cu accelerarea absorbţiei fondurilor europene şi PNRR, ceea ce reprezintă un element esenţial pentru credibilitatea externă a României şi pentru menţinerea stabilităţii financiare.

“România poate susţine în 2026 una dintre cele mai ridicate ponderi ale investiţiilor publice din Uniunea Europeană, chiar în condiţiile unui proces de consolidare fiscal, dacă ritmul actual al absorbţiei fondurilor europene şi PNRR se menţine. Principala provocare pentru perioada 2026 – 2027 rămâne menţinerea acestui echilibru între reducerea deficitului, controlul costurilor de finanţare şi finalizarea accelerată a proiectelor europene înainte de expirarea termenelor PNRR. În acest context, continuarea consolidării fiscale, accelerarea absorbţiei fondurilor europene şi păstrarea încrederii investitorilor şi a pieţelor financiare vor rămâne elemente esenţiale pentru reducerea vulnerabilităţilor macroeconomice şi susţinerea dezvoltării economice pe termen mediu. Execuţia arată începutul unei schimbări structurale importante: trecerea de la un model bazat pe consum şi deficit ridicat către unul susţinut mai mult de investiţii europene şi disciplină fiscală. Consolidarea rămâne însă fragilă şi foarte dependentă de stabilitatea politică, absorbţia fondurilor europene şi păstrarea încrederii pieţelor financiare”, concluzionează comunicatul MF.

Bugetul pe anul 2026 este construit pe o creştere economică de 1% şi un deficit bugetar de 6,2% din PIB.