Deșeurile „explodează” în perioada sărbătorilor de iarnă

Cantitatea de deșeuri „explodează” în perioada sărbătorilor de iarnă, când românii produc cu 30% mai multe, față de perioadele obișnuite ale anului.

Potrivit unei analize realizate de Clean Recycle, avalanșa cumpărăturilor, utilizarea sporită a ambalajelor și pregătirile specifice sărbătorilor duc la un consum accentuat, care pune presiune pe infrastructura de colectare și reciclare.

Această intensificare a consumului se reflectă și în impactul de mediu, printr-o creștere semnificativă a emisiilor de CO₂, estimate la aproximativ 650 kg suplimentare per persoană, în perioada festivă.

În plus, fenomenul risipei alimentare reprezintă un factor major care amplifică presiunea asupra mediului și economiei. Risipa de alimente costă Uniunea Europeană peste 130 miliarde EUR în fiecare an și afectează milioane de gospodării.

„În fiecare an vedem cum acest consum sporit, ambalajele utilizate în exces și risipa alimentară generează un impact semnificativ asupra mediului. Este esențial să conștientizăm că fiecare gest de consum responsabil contează, de la reducerea risipei alimentare la alegerea produselor cu ambalaje reciclabile. Cu un minim efort putem limita efectele negative ale sezonului festiv și putem construi un model de consum mai sustenabil pentru anii care vin”, a declarat Cosmin Monda, fondator si CEO Clean Recycle.

Îmbucurător este faptul că, în paralel cu provocarea risipei alimentare, comportamentul consumatorilor din perioada sărbătorilor se îndreaptă treptat către alegeri mai sustenabile în ceea ce privește achiziția decorațiunilor festive.

În 2024, cererea globală de brazi artificiali de Crăciun a depășit 38 de milioane de unități, reflectând o creștere de 14% față de 2021, iar Europa reprezintă 22% din aceasta piață.

Inițiativele de sustenabilitate au dus și la fabricarea a 21% dintre brazii artificiali europeni din materiale plastice reciclate. În 2025, aproximativ 32 de milioane de gospodării din întreaga lume trec la produse decorative reutilizabile pentru sărbători.

Specialiștii recomandă folosirea brazilor artificiali pe o perioadă cât mai îndelungată, pentru a reduce impactul asupra mediului. Aceștia pot fi reutilizați timp de 7 până la 10 ani, reducând generarea anuală de deșeuri de sărbători cu aproape 22%.

Producția lor presupune utilizarea unor cantități semnificative de materiale plastice și generează emisii de CO₂, motiv pentru care beneficiile de sustenabilitate devin vizibile doar atunci când sunt folosiți pe termen lung, concluzionează specialiștii Clean Recycle.