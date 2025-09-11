Director general interimar la ELCEN, în locul lui Claudiu Crețu – plasat sub control judiciar de DNA

ELCEN are un director general interimar, numit rapid în locul lui Claudiu Crețu, care a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, care îl acuză de luare de mită.

Astfel, Consiliul de Administrație al ELCEN s-a întrunit de urgență și l-a numit la șefia companiei de stat, interimar, pe Mihai Volf, care era director Juridic și Achiziții al instituției, a anunțat compania printr-un comunicat de presă.

Mihai Volf lucrează de peste 37 de ani în cadrul companiei. Potrivit ELCEN, este responsabil pentru managementul juridic și conformitatea operațională a companiei.