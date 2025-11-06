Director general provizoriu la ELCEN, la două luni de la plasarea sub control judiciar a șpăgarului Crețu

Un director general provizoriu a fost numit la Electrocentrale București SA (ELCEN), după două luni de la plasarea sub control judiciar a lui Claudiu Crețu – pus sub control judiciar de DNA, pentru luare de mită.

Consiliul de Administrație al ELCEN a numit-o în această funcție pe Mirela-Adriana Pavel, începând cu data de 8 noiembrie, pentru o perioadă de două luni.

Ea este membră în Consiliul de Administrație al ELCEN din august 2023 și are o carieră de peste două decenii în domeniul juridic, administrativ și managerial.

„Experiența sa extinsă în coordonarea activităților instituționale, gestionarea proceselor decizionale și analiza strategică a aspectelor juridice și economice îi conferă o perspectivă amplă asupra proceselor de management și a priorităților ELCEN. Cunoașterea cadrului legal și de guvernanță corporativă al companiei, dobândită în perioada mandatului său de administrator, oferă premisele necesare pentru asigurarea continuității conducerii executive, stabilității operaționale și implementării consecvente a direcțiilor strategice ale companiei. În acest context, numirea doamnei Mirela-Adriana Pavel contribuie la menținerea coerenței activităților de management și la consolidarea dialogului instituțional cu partenerii și autoritățile din sectorul energetic”, se menționează în comunicatul ELCEN.

Din septembrie și până acum, ELCEN l-a avutdirector generalinterimar pe Mihai Volf.

Compania Electrocentrale București este deținută de Ministerul Energiei (97,51% din acțiuni) și SNGN Romgaz (2,49%).

Obiectul de activitate al companiei îl reprezintă producția, transportul, distribuția și vânzarea energiei termice, dar și producția și vânzarea energiei electrice. Este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) și din București (90%).