Distrigaz amână realimentarea cu gaze a consumatorilor din zona exploziei care a distrus un bloc

Distrigaz a amânat, luni, realimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din zona exploziei care a distrus un bloc și a ucis 3 locatari, alți 20 fiind răniți.

„Lucrările de repunere în funcțiune a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, nu mai pot fi realizate, conform strategiei tehnice aprobate prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2025, deoarece perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorități. Această măsură este în vigoare până la o dată ce va fi comunicată ulterior de către autoritățile competente”, a precizat compania de distribuție.

Comunicatul vine după ce Distrigaz primise aprobarea, luni dimineață, de relua alimentarea cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile amintite mai sus. În schimb, s-a reluat pe Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2 și Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.

Aflăm, astfel, că procurorii au extins zona de anchetă.

Ce nu se spune este că Distrigaz și-a externalizat serviciile, în ciuda faptului că are aproape 2,3 milioane de abonați.