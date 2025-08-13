DOCUMENT. Nazare vrea să schimbe modul de taxare a multinaționalelor, din 2026: Impozitul pe cifra de afaceri va fi eliminat

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că din 2026 va fi eliminat impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro și va fi introdusă o taxă pe afiliați, vizând zona de export de profit a multinaționalelor.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative va face parte din Pachetul 2 de măsuri menite să reducă deficitul bugetar. (Vezi document la finalul articolului)

Noua taxă va avea ca bază de calcul anul 2024 și este menită să se concentreze pe tranzacțiile între companii afiliate și pe prețurile de transfer, fără a afecta întreaga activitate economică a marilor companii. „Nu trebuie să taxăm activitatea economică a multinaționalelor, ci profiturile externalizate. Vrem investiții și locuri de muncă în România”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Am plecat de la niște evidențe cuantificabile. În evidențele ANAF există categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoane afiliate. Și vorbim aici de management fee-uri, de cheltuieli de administrare, vorbim de proprietate intelectuală, vorbim despre dobânzi intra-grup și vorbim de consultanță. Acestea cheltuieli apar în momentul în evidențele pe care aceste companii le raportează – și vrem ca de acum încolo să ne raportăm în special la aceste cheltuieli care sunt susceptibile sau pricinoase ale multinaționalelor prin care în mod tradițional se transferă profituri. De ce facem acest lucru? Pentru că vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaționale care în fapt îi oprește, previne creșterea economică, previne investițiile acelei companii, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaționala respectivă își exportă profitul”, a explicat ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, pe cele patru categorii identificate există un volum de calcul pentru anul 2024 de aproape 15 miliarde de lei în relația cu afiliații.

„Ca atare, pe aceste patru categorii, pe care le-am identificat deja, avem un volum de calcul pentru anul 2024 de aproape 15 miliarde de lei în relația cu afiliații. Am creat o nouă formulă de taxare, inspirat fiind din Base Erosion Tax (erodarea bazei de impozitare, n.r.), din taxa folosită în Statele Unite, cu un trigger de 3% pe aceste patru categorii de cheltuieli, astfel încât tot ce depășește acest 3% să fie considerat nedeductibil. Permitem niște cheltuieli deductibile, dar la un nivel minim de 3%. Tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%. Ca atare ne așteptăm la un efect și în creșterea impozitului pe profit și la o evidență mult mai clară a acestor zone care au fost dintotdeauna susceptibile în zona de export de profit a multinaționalelor. Acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024, și credem că va targeta mult mai bine această zonă de export de profit. Propunerea noastră e ca nouă taxă pe afiliați pe care o propunem astăzi să înlocuiască impozitul pe cifră de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Ministrul a justificat schimbarea prin rezultatele sub așteptări ale IMCA (Impozitul minim pe cifra de afaceri): deși se estimaseră încasări de 5-7 miliarde de lei, în realitate au intrat doar 1,2 miliarde.

„Nu trebuie să targetăm activitatea economică a multinaționalelor, multinaționalele trebuie să investească în România, trebuie să avem, să încurajăm și alte multinaționale să vină în România, să creeze locuri de muncă, să creeze plus valoare. Dar când vine vorba de cheltuieli cu afiliații, când vine vorba de prețuri de transfer, trebuie să plătească impozit pe profit în România. Iar acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem prin această nouă formulă pe care o introducem astăzi, o nouă abordare, o nouă paradigmă în privința tratării multinaționalelor”, a spus Alexandru Nazare.

„Acest impozit este, practic, va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024 și credem noi că va targeta mult mai bine această zona de export de profit. Propunerea noastră este ca noua taxă pe afiliați pe care o propunem astăzi să înlocuiască impozitul pe cifră de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro. De ce vrem să înlocuiască? Pentru că vrem investiții, pentru că avem o creștere economică în decelerare, pentru că avem investiții străine care scad la primele 5 luni ale anului cu 30%, și pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune, având datele economice la zi de astăzi care ne indică acest lucru, că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru. Ca atare, odată cu eliminarea IMCA, ne așteptăm de la companii să aibă o altă atitudine față de investiții în România. Această taxă a fost în formula actuală încă de la momentul în care a fost ea introdusă în Parlament”, a arătat ministrul Finanțelor.

