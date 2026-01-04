DOCUMENT. Prima zi a concediului medical rămâne fără plată, angajatorul va suporta indemnizația pentru zilele 2-6, iar CNAS – abia din a 7-a zi

Prima zi a concediului medical nu se mai plătește, iar angajatorii vor suporta indemnizațiile pentru zilele 2-6 ale concediilor medicale. Doar din cea de-a 7 zi pacienții vor primi bani din fondurile asigurărilor de sănătate.

Noile reguli apar în OUG 91.2025, aprobată de Guvern în penultima zi a anului trecut, și se aplică în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027. Ar putea rămâne și în continuare, dacă se constată economii importante la bugetul de stat. Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că statul a plătit, în 2024, peste 1 miliard de lei pentru concediile medicale.

Neplata primei zile din concediul medical nu va afecta, însă, calitatea de asigurat în sistemul de sănătate.

Iată prevederile din OUG 91/2025:

„Art. II. — (1) Pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute prin

OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi și se suportă după cum urmează:

a) de către angajator, din a 2-a zi până inclusiv în a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cu excepția

indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

(i) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. a), și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

(ii) a 2-a zi în cazul indemnizațiilor care se suportă integral potrivit legii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”.

Modalitatea de punere în aplicare a acestor prevederi se aprobă prin „normele prevăzute la art. 56 din OUG 158/2005, aprobată prin Legea nr. 399/2006, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 91/2025.

OUG 91/2025 introduce și măsuri suplimentare de control al concediilor medicale, pe mai multe paliere.

