DP World și BERD – acord de finanțare „verde” pentru Terminalul Constanța Sud

Electrificarea operațiunilor la Terminalul de Containere Constanța Sud, deținut de DP World, va fi realizată cu un împrumut de până la 25 de milioane de euro de la BERD, conform unui acord semnat marți.

Finanțarea reprezintă primul împrumut „verde” dedicat terminalului și face parte dintr-un program de investiții de 100 de milioane de euro, care va reduce emisiile de CO₂ cu peste 6.000 de tone pe an, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Investiția reprezintă un pas important în strategia de decarbonizare a DP World în România și sprijină tranziția către operațiuni portuare cu emisii reduse.

Vor fi înlocuite echipamentele învechite, alimentate cu motorină, cu unele electrice și va fi introdusă alimentarea cu energie electrică de la mal pentru navele acostate. Proiectul va îmbunătăți calitatea aerului, va reduce nivelul de zgomot și va crește fiabilitatea operațiunilor, în beneficiul clienților.

Programul de electrificare reunește creditul acordat de BERD și granturi din partea Uniunii Europene și a statului român. Proiectul beneficiază de un grant de 19,7 milioane de euro prin Facilitatea pentru Infrastructura Combustibililor Alternativi (AFIF) a Uniunii Europene, parte a Mecanismului pentru Interconectarea Europei.

BERD acționează ca partener de implementare al Uniunii Europene pentru această finanțare. Proiectul beneficiază, de asemenea, de 7,5 milioane de euro prin Programul Transport 2021–2027.

Două componente

Programul de investiții cuprinde două componente. Prima, în valoare de 53,8 milioane de euro, va crea infrastructura de bază necesară electrificării. Va include noi rețele electrice, instalații de transformare și distribuție, precum și sisteme de alimentare cu energie de la mal, care permit navelor să se conecteze la rețeaua portului în timp ce sunt acostate.

Aceasta va cuprinde o nouă conexiune la stația electrică principală și la rețeaua electrică a portului, reabilitarea drumurilor de acces și introducerea a 10 tractoare electrice de terminal, împreună cu încărcătoarele aferente.

A doua componentă, în valoare de 46,2 milioane de euro, va include echipamente precum macarale-portic electrice pe pneuri operate de la distanță, două macarale portuare mobile electrice și tractoare electrice de terminal suplimentare.

Svitlana Balaban, CEO, DP World Constanța: „În contextul comercial actual, cele mai competitive porturi sunt și cele mai sustenabile. Prin această investiție, aliniem dezvoltarea Terminalului de Containere Constanța Sud la angajamentul global al DP World de reducere a emisiilor. Prin electrificarea operațiunilor noastre, nu doar că îi ajutăm pe clienți să construiască lanțuri de aprovizionare mai reziliente și mai sustenabile, ci consolidăm și poziția Constanței drept principalul hub verde de containere din regiunea Mării Negre.”

Victoria Zinchuk, director BERD pentru România: „Aceasta este o investiție de referință pentru România, care nu doar că va consolida rolul Portului Constanța ca hub logistic strategic la Marea Neagră, ci va genera și câștiguri semnificative de eficiență energetică pentru sectorul logistic al țării. Ne bucurăm să colaborăm cu DP World în cadrul primei noastre tranzacții, prin care sprijinim modernizarea Portului Constanța și demonstrăm că competitivitatea și decarbonizarea pot merge mână în mână. Așteptăm cu interes noi oportunități de colaborare”.

Electrificarea Terminalului de Containere Constanța Sud este cea mai recentă investiție dintr-o serie amplă de proiecte prin care DP World își extinde și modernizează operațiunile din Constanța. În 2024, compania a deschis un nou terminal pentru mărfuri de proiect și un terminal roll-on/roll-off (RO-RO), în urma unei investiții de 65 de milioane de euro. În decembrie 2025, compania a finalizat, de asemenea, o platformă multimodală de 119.000 m². Aceste investiții au consolidat și mai mult rolul terminalului ca poartă strategică de legătură între Europa Centrală, regiunea Mării Negre, Ucraina, Georgia și Republica Moldova.