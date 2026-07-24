ELCEN are de recuperat de la Termoenergetica datorii de aproape 1,5 miliarde de lei, din perioada noiembrie 2025-mai 2026

Electrocentrale București (ELCEN) are de recuperat de la Termoenergetica București creanțe de aproximativ 1,5 miliarde de lei, contravaloarea facturilor neachitate din perioada noiembrie 2025 – mai 2026.

Potrivit unui comunicat al companiei, transmis, aproape jumătate din această sumă, respectiv peste 730 de milioane de lei, reprezintă subvenția neachitată de Primăria Municipiului București.

ELCEN desfășoară investiții și programul anual de revizii tehnice, mentenanță și reparații în toate centralele, în vederea pregătirii sezonului rece. Se lucrează etapizat, nu simultan.

În acest context, centralele ELCEN funcționează în regim de vară. Astfel, CTE București Sud și CTE Grozăvești sunt în exploatare și produc agent termic pentru prepararea apei calde menajere, iar CTE Progresu și CTE București Vest se află în rezervă.

Pe parcursul verii sunt executate lucrări de întreținere, reparații, înlocuiri ale componentelor uzate, verificări și testări ale instalațiilor tehnologice și ale sistemelor de automatizare, protecție și siguranță.

În ceea ce privește investițiile, la CTE București Sud este în derulare contractul de proiectare și execuție pentru modernizarea unui cazan de apă fierbinte (CAF) cu capacitatea de 100 Gcal/h, alimentat cu gaze naturale. Investiția, în valoare de 29,393 milioane lei fără TVA, are termen de finalizare la 31 decembrie 2026, iar în prezent a atins un grad de realizare de aproximativ 46%.

La CTE Progresu, se va monta un cazan de apă fierbinte nou. Proiectul de 100 Gcal/h vizează asigurarea producției de energie termică în perioadele de vârf de consum, suplimentând producția de energie termică în cadrul CTE Progresu. A fost aprobată documentația tehnică și urmează să se lanseze procedura de achiziție.

În paralel, ELCEN continuă implementarea proiectelor pentru construirea a trei centrale noi de cogenerare de înaltă eficiență pe gaze naturale (pregătite și pentru integrarea hidrogenului), proiecte finanțate prin Fondul pentru Modernizare: CTE București Sud (275 MWe și 214 MWt), CTE Progresu (74,2 MWe și 72,8 MWt) și CTE Grozăvești (32,5 MWe și 41 MW).

‘Realizarea acestor trei CET-uri noi reprezintă pilonul central al tranziției energetice a Bucureștiului, asigurând energie eficientă și sigură pentru deceniile următoare’, se subliniază în comunicat.