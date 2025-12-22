Fabrica Nokian Tyres din România atinge obiectivul de un milion de anvelope în 2025

Fabrica Nokian Tyres din Oradea a produs, pe 20 decembrie, anvelopa cu numărul un milion, conform obiectivului stabilit pentru anul în curs.

„Sunt foarte mândru de întreaga noastră echipă pentru efortul depus în atingerea acestui reper. Este o dovadă puternică a angajamentului nostru față de clienții din întreaga Europă, prin îmbunătățirea nivelului de servicii și livrarea de produse inovatoare care oferă siguranță și confort pentru șoferi, în toate condițiile”, a declarat Paolo Pompei, președinte și CEO Nokian Tyres.

Fabrica din România a fost inaugurată în septembrie 2024 și a început livrările în martie 2025, concentrându-se pe producția de anvelope pentru autoturisme destinate pieței europene.

Anvelopa cu numărul un milion realizată la Oradea anul acesta este o anvelopă de iarnă premium, Nokian Tyres Snowproof 2. În calitate de inventator al anvelopei de iarnă, Nokian Tyres este cunoscută pentru produsele premium concepute pentru condiții de iarnă extremă, iar fabrica din România continuă tradiția de peste 90 de ani în domeniul condusului sigur și al producției sustenabile.

Anul acesta, au fost lansate două produse noi pentru piața europeană: anvelopa all-season, Nokian Tyres Seasonproof 2 și anvelopa de iarnă Nokian Tyres Powerproof 2. Nokian Tyres va continua să lanseze produse noi pentru șoferii din Europa, ce urmează să fie fabricate în România.

Fabrica Nokian Tyres din România este prima din lume la scară completă, cu zero emisii de CO₂, ce utilizează energie generată fără combustibili fosili și dispune de cea mai modernă tehnologie de producție a anvelopelor.

Fabrica Nokian Tyres din România este prima fabrică de anvelope din lume, la scară completă, cu emisii zero de CO₂, utilizând exclusiv energie generată fără combustibili fosili și cea mai modernă tehnologie de producție a anvelopelor.

Când va fi complet finalizată, aproximativ la sfârșitul anului 2027, fabrica va deveni cea mai mare unitate de producție Nokian Tyres, reprezentând aproximativ 40% din capacitatea totală de producție. Aceasta este a treia unitate de producție Nokian Tyres, alături de fabricile din Nokia, Finlanda și Dayton, SUA. Nokian Tyres are peste 500 de angajați în România.