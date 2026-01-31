Gen Z mizează în 2026 pe lucrul la birou, pentru a învăța lucruri noi și a sparge monotonia

Gen Z mizează în acest an pe lucrul la birou, pentru a-și îmbunătăți echilibrul emoțional, a învăța mai multe lucruri noi și a sparge monotonia. Potrivit unui sondaj realizat de Genesis Property, 8 din 10 spun că pauzele, discuțiile și ieșirile la masă cu colegii îi ajută cel mai mult.

Lucrul la birou capătă noi valențe în acest an, într-un context în care companiile caută formule de lucru flexibile, dar eficiente. Iar angajații își reevaluează nevoile reale legate de muncă și echilibru, după ani în care lucrul de la distanță le-a afectat starea de bine, a erodat relațiile profesionale și colaborarea, a limitat evoluții în carieră și a intensificat fenomenul demisiei tăcute.

Tinerii din Generația Z, categoria de angajați care a arătat că preferă mai mult lucrul remote, redescoperă acum biroul ca antidot pentru lipsa de conexiune, barierele de învățare și monotonia de la job. Aceasta, deși este în același timp cea care are nevoie cel mai mult de interacțiune cu managerii și echipa.

Astfel, balanța începe să încline tot mai mult către lucrul la birou, aproape 52% dintre angajații din generația Z spunând că preferă colaborarea față în față cu managerii și colegii în locul întâlnirilor online. Reprezintă peste medie și peste nivelul întâlnit în rândul Millennials (39%) și chiar Gen X (47%), arată un sondaj realizat de Genesis Property la finalul anului trecut, pe un eșantion de 1.025 respondenți la nivel național.

Dincolo de sarcinile de lucru propriu-zise, biroul este apreciat tot mai mult pentru dimensiunea sa umană de către toți angajații, indiferent de vârstă. Circa 55% dintre angajați consideră că pauzele și discuțiile personale cu colegii apropiați sunt activitățile cele mai plăcute, atunci când vin la birou, în afara jobului. În același timp, aproape 25% preferă ieșirile la masa de prânz la un restaurant din apropiere.

În cazul angajaților Gen Z, 8 din 10 spun că aceste pauze, discuții și ieșiri la masă cu colegii îi ajută cel mai mult să se conecteze. În același timp, se remarcă și un interes semnificativ mai mare pentru activitățile de recreere și socializare la birou față de alte generații.

Aproape 38% dintre tineri menționează astfel de activități, la birou, în zone dedicate relaxării sau în locuri din preajma biroului ca elemente-cheie ale experienței de lucru, față de media de 17% la nivelul tuturor angajaților.

„Biroul redevine un spațiu cu valoare reală pentru angajați, un loc în care munca devine mai plăcută datorită interacțiunilor firești și ritmului pe care îl oferă. Pauzele, discuțiile personale și apropierea de colegi și manageri consolidează coeziunea și aprind creativitatea. Într-o lume extrem de dinamică și pe o piață a muncii agitată și tensionată, biroul nu mai este doar un loc de lucru, ci un mediu care hrănește starea de bine, autenticitatea și bucuria de a lucra alături de ceilalți”, spune Elena Panait, head of Leasing & ComYunitY la Genesis Property.

Tot mai mulți angajați vorbesc și despre rolul biroului în eficientizarea colaborării și a proceselor decizionale. Peste 57% afirmă că discuțiile directe ajută la luarea mai rapidă a deciziilor, nivelul fiind chiar mai ridicat, de 62%, în rândul Gen Z.

Aproximativ 44% dintre tineri spun că munca în același spațiu facilitează colaborarea între colegi și echipe diferite, și tot atâția apreciază posibilitatea de a primi feedback imediat din partea managerilor.

Biroul este perceput tot mai mult și ca un catalizator al creativității și al învățării informale. Peste 48% dintre tinerii Gen Z consideră că interacțiunile directe le oferă ocazia să învețe lucruri noi de la colegi. Totodată, 44% spun că munca de la birou reduce senzația de monotonie și plictiseală, iar peste 31% văd prezența fizică drept o oportunitate reală de networking și schimb de idei.

Contribuția muncii la birou la un stil de viață mai sănătos este un alt aspect evidențiat de respondenți. Peste 51% dintre angajații de toate vârstele spun că lucrul de la birou reduce sedentarismul și le oferă mai multe ocazii de mișcare zilnică, iar aproape 43% afirmă că îi ajută să aibă un program mai structurat și mai disciplinat.

În cazul angajaților Gen Z, aceste efecte sunt și mai pronunțate: peste 65% spun că munca de la birou reduce sedentarismul, aproape 38% consideră că le creează o rutină mai stabilă de odihnă și alimentație, iar peste 48% afirmă că interacțiunea cu colegii le îmbunătățește sănătatea emoțională și mintală.

Atunci când sunt invitați să rezume într-un singur beneficiu major lucrul la birou, atât angajații, cât și tinerii din generația Z menționează în primul rând conexiunea cu echipa și un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală. Această schimbare de perspectivă arată că, pentru noile generații, retenția și implicarea se construiesc prin calitatea experienței zilnice de lucru.

Sondajul a analizat modul în care se desfășoară viața la birou în actualul context socio-economic și cum este perceput rolul biroului de către angajați. A fost desfășurat în octombrie 2025, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.025 utilizatori de internet din România. Aproape 47% dintre participanți sunt de sex feminin, iar peste 53% au un venit net de cel puțin 5.000 de lei.