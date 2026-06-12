Generația Z rescrie regulile muncii la birou: 58% dintre tineri alterneaza spatiile de lucru pe parcursul aceleiasi zile

Generația Z rescrie regulile muncii la birou, acesta fiind inlocuit de un ecosistem flexibil, se arată într-un sondaj realizat de Genesis Property.

Pentru Generația Z, hiperflexibilitatea nu mai înseamnă doar libertatea de a alege de unde lucrează, ci și posibilitatea de a utiliza spații de lucru diferite pe parcursul fiecărei zile. Aceasta, în funcție de activitate, de starea și energia lor, dar și de nevoile de interacțiune și colaborare.

Aproape 58% dintre angajații Gen Z din România spun că stilul de lucru care li se potrivește cel mai bine presupune alternarea spațiului de lucru în decursul unei zile, între diferite zone din cadrul biroului și între birou și alte locații.

Cu toate acestea, în prezent doar 3 din 10 angajați spun că au această posibilitate, conform sondajului realizat de Genesis Property pe un eșantion de 1.146 respondenți la nivel național.

Tendința reflectă transformarea modului de lucru al generațiilor tinere și crește nevoia de ecosisteme de lucru versatile, care să integreze multiple tipuri de spații adaptate viitorului muncii.

Astfel de ecosisteme pot oferi angajaților mai multă libertate și flexibilitate să alterneze între focus și colaborare, socializare sau regenerarea energiei, dar și susținerea de care au nevoie pentru a se dezvolta profesional.

Schimbarea este vizibilă și în așteptările tinerilor față de spațiul de lucru. Aproape 6 din 10 își doresc libertatea să lucreze dinamic, de oriunde în cadrul biroului, iar 35% spun că au nevoie să-și poată personaliza activitatea în decursul unei zile în funcție de stare, energie și nevoile de colaborare.

Astfel, datele confirmă că pentru generațiile tinere flexibilitatea nu mai este percepută ca un beneficiu suplimentar, ci ca o condiție necesară pentru performanță și evoluție profesională.

„Hiperflexibilitatea Gen Z transformă rolul și arhitectura biroului, dintr-un simplu spațiu standardizat într-un ecosistem flexibil, adaptat viitorului muncii. Pentru angajații tineri, flexibilitatea nu înseamnă absența biroului, ci libertatea de a folosi spațiul de lucru într-un mod care susține creativitatea, energia, echilibrul, mai ales, colaborarea și dezvoltarea profesională.

Observăm o nevoie tot mai mare pentru medii de lucru care permit alternarea naturală între concentrare individuală, interacțiune și dezvoltare profesională. În acest context, biroul devine un catalizator pentru dinamica între multiple tipuri de activități și experiențe”, spune Elena Panait, head of leasing & ComYunitY la Genesis Property.

Pentru 40% dintre tineri, biroul este un loc care oferă energie și o experiență diferită față de lucrul de acasă. Totodată, 32,5% dintre respondenți îl văd ca pe un mediu de colaborare, interacțiune și conexiune, ceea ce confirmă tranziția de la biroul tradițional la unul orientat spre relații și experiențe relevante.

În perspectivă, 62,5% dintre tinerii Gen Z consideră că biroul trebuie să evolueze tot mai mult în viitor către flexibilitate, astfel încât să susțină atât stilurile diferite de muncă la nivel individual, cât și colaborarea, intreacțiunea și conexiunea în echipă.

Zonele verzi și spațiile de relaxare sunt cele mai importante facilități pentru 52,5% dintre respondenții Gen Z, urmate de campusurile multifuncționale, cu facilități adiacente precum cafenele sau spații pentru sport și socializare (40%). Urmează zonele dedicate de focus și deep work, separate de cele de interacțiune (37,5%), mai arată sondajul Genesis Property.

În același timp, 3 din 10 respondenți indică o nevoie crescută de spații modulare și de zone informale de lucru, iar 25% consideră că tendința către activity-based workplace va continua să se accentueze. Datele confirmă că noua generație nu mai privește biroul doar ca pe un loc în care livrează rezultate, ci ca pe un mediu care îi ajută să se reîncarce, să se conecteze și să evolueze profesional.

Pornind de la nevoile Generației Z și urmând tendințele globale ale pieței muncii, Genesis Property dezvoltă nu doar clădiri de birouri, ci ecosisteme de lucru concepute pentru a susține evoluția profesională și echilibrul personal al angajaților.

YUNITY Park, campusul de birouri deținut de Liviu Tudor, fondatorul Genesis Property, răspunde nevoilor în schimbare ale modului de lucru modern. Are spații verzi generoase, zone de relaxare și facilități dedicate stării de bine. Campusul se află în cea de-a treia etapă de dezvoltare, investiția totală ajungând la 50 de milioane de euro.

Sondajul Genesis Property despre modul de lucru și așteptările profesionale ale angajaților în 2026 a fost desfășurat online la începutul acestui an, pe un eșantion total de 1.146 utilizatori de internet din România, dintre care peste 53% sunt bărbați, 76% sunt angajați fără funcții de conducere, iar aproape 33% au un venit net de peste 6.000 de lei.