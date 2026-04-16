Gheorghiu: CEC Bank, pe lista „exploratorie” a companiilor de stat propuse pentru listare la bursă. PSD a luat foc

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că CEC Bank se află pe lista „exploratorie” a unor companii de stat propuse pentru listare la bursă.

În cadrul notei de informare prezentată în ședința Guvernului, vicepremierul pentru reforma companiilor de stat a prezentat lista companii de stat propuse pentru listare la bursă, care necesită o perioadă minimă de 6-12 luni de pregătire.

Acestea sunt:

CEC Bank, propunerea avansată: IPO – ofertă mixtă (acțiuni noi + pachet stat);

Administrația Porturilor Maritime Constanța – FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă;

Compania Națională Aeroporturi București – FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă;

Societatea Națională a Sării (Salrom) – FP vinde pachetul de 49%/ofertă mixtă;

Loteria Română – ofertă mixtă (acțiuni noi + pachet stat);

Compania Națională Imprimeria Națională – IPO – ofertă mixtă;

Cuprumin-Zăcământul Roșia Poieni – parteneriat strategic (JV) nu IPO la BVB;

Romarm/ Uzina Mecanică Cugir – IPO condiționat de modificare legislativă;

Compania Națională Poșta Română – IPO – FP vinde 6,48% sau ofertă mixtă după studiu de fezabilitate.

„E o propunere, este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie, nu avem o decizie, o asumare politică. Listă exploratorie înseamnă că, la un nivel de specialiști de AMEPIP și din cadrul Cabinetului, ne-am uitat la ce companii pot fi listate în urma unor discuții cu specialiști din zona de piață de capital. Dar, pentru a face pasul următor, e nevoie de un studiu de fezabilitate, pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex, pe care trebuie să-l ducă la bun sfârșit specialiști care cu asta se ocupă”, a declarat Oana Gheorghiu, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Despre jalonul din PNRR referitor la restructurarea unor companii de stat, România va propune restructurarea Electrocentrale Group, Tipografica CFR și Telecomunicații CFR.

„Jalonul din PNRR – sunt trei companii restructurate, a fost renegociat și da, vom îndeplini acest jalon, am ales companiile pentru care calendarul ne permite să îndeplinim jalonul. Cele două companii despre care v-am spus la transporturi înseamnă fuziune, practic ele sunt înglobate în companii tot de la transporturi mai mari, astfel încât să limităm costurile, să nu mai avem mai multe echipe de management, de contabilitate și toate cele. Electrocentrale Group este o companie mică, rolul ei nu este esențial, nu este strategic, în acest moment compania încasează bani, cei mai mulți bani sau veniturile companiei sunt din închirieri de clădiri”, a detaliat Oana Gheorghiu.

„PSD se opune vânzării unor companii de stat profitabile”

PSD a luat foc, acuzând că nu a fost consultat și că nu a existat vreo discuție în Coaliție pe această temă pe acest subiect, iar miniștrii săi „s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului”.

Comunicatul PSD:

„Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezentă un atentat la siguranța națională a statului român.

​Este cu atât mai grav cu cât tendința generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naționalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-și consolida securitatea energetică și economică.

​Invocarea PNRR pentru justificarea acestei inițiative reprezintă un act de dezinformare publică. Nu există vreo obligație a României de a vinde, în plină criză energetică și financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București. Singura companie la care se face referire este Hidroelectrica, pentru care România s-a angajat, la momentul redactării PNRR, să listeze la bursă un pachet de 15%, nu 20%, cum propune vicepremierul Oana Gheorghiu.

​Chiar și în acest caz, având în vedere conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, care pun o presiune uriașă asupra securității energetice a României, premierul, vicepremierul și ministrul Fondurilor Europene ar fi trebuit să fi renegociat jalonul respectiv (122), nu să scoată la vânzare cea mai profitabilă companie din sistemul energetic național.

​PSD susține nevoia de restructurare a unor companii de stat, dar se opune categoric vânzării lor, mai ales în situația în care acestea realizează profituri consistente și au un rol strategic pentru economia națională”.