Guvern: Angajatorii aflați în concordat preventiv, incluși în Legea 200/2006

Guvernul a extins joi, printr-o Ordonanță de urgență (OUG), sfera de aplicare a Legii 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Astfel, au fost incluși angajatorii față de care s-a deschis procedura de concordat preventiv.

Totodată, noul act normativ instituie plafoane majorate pentru creanțele salariale garantate pentru operatorii economici de interes strategic, respectiv:

• până la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, în cazul insolvenței;

• până la 6 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, în cazul concordatului preventiv.

Urmează ca, prin hotărâre de guvern, să fie stabiliți operatorii de interes strategic pentru fiecare domeniu.

Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București beneficiază de protecție salarială extinsă,precizează Ministerul Muncii.

În forma actuală, legea reglementează plata creanțelor salariale din Fondul de garantare pe o durată maximă de 5 luni și în limita a 5 salarii medii brute pe salariat, exclusiv în cazul insolvenței și fără diferențiere în funcție de rolul economic sau strategic al angajatorului. Această prevedere se menține.

Ordonanța de urgență clarifică și mecanismul fiscal aplicabil sumelor plătite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale: acestea se achită în cuantum net.

Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din subordinea ANOFM vor vira direct impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de salariați.

Pentru cererile aflate în curs de soluționare sunt prevăzute dispoziții tranzitorii.