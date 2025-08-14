Guvern/Memorandum cu lista investițiilor din PNRR după renegociere. Pîslaru: „Aprobarea CE, în septembrie”

Guvernul a aprobat, joi, Memorandumul cu lista integrală a investițiilor și a componentelor din PNRR după renegocierea cuoficialii Comisiei europene (CE), a anunțat, la finalul ședinței, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru.

El a precizat că, după acest pas, implementarea PNRR „nu doar că nu se oprește, ci se accelerează”

Precizările ministrului Pîslaru:

„Aș vrea să spun din capul locului, pentru că este foarte important de subliniat, că astăzi mai îndeplinim o bornă importantă din implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, care nu doar că nu se oprește, ci se accelerează cu această ocazie. După cum am anunțat deja public, avem un pre-acord cu Comisia Europeană pe această formă de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Pentru a aduce claritate, inclusiv în spațiul public și în relația între autoritățile publice, cu privire la ce rămâne în PNRR și modul în care ne asumăm împărțirea între componenta de grant nerambursabilă și de împrumuturi, astăzi am adoptat Memorandumul care confirmă în ședință de Guvern rezultatele acestui pre-acord. Noua alocare agreată cu Comisia Europeană, vă readuc aminte că este de 21,62 miliarde de euro, din care integral componenta de nerambursabil, de 13,56 miliarde de euro, și 8,06 miliarde de euro împrumuturi.

Securizarea integrală a componentei de granturi a fost unul în obiectivele principale de negociere și se regăsește în cadrul memorandumului, confirmat pe partea de împrumuturi.

Evident, am fost afectați, în discuția pe care am avut-o, de modul în care suntem constrânși pe zona fiscal-bugetară. Așa cum vă puteți da seama, orice alocare pe componenta de împrumuturi se duce direct în deficit și pentru acest motiv ne-am limitat la o valoare mai redusă pe componenta de împrumuturi. Ceea ce am adoptat în Memorandum este lista integrală a investițiilor și a componentelor din PNRR, astfel încât în acest moment există predictibilitate. Astfel, urmează ca, în luna septembrie, ca urmare a schimbărilor oficiale de documente, Comisia Europeană să aprobe această versiune renegociată, iar pe data de 20 octombrie, în ședința Ecofin, Consiliul să ofere aprobarea finală.

Memorandumul servește ca o bază legală intermediară până la momentul în care vom avea confirmarea la nivel de Consiliu, moment în care, evident, avem un nou cadru de lucru pe Regulamentul care ne oferă de fapt cadrul legislativ pentru PNRR.

După confirmarea primită din partea Ecofin, ‘vom trece pentru proiectele care sunt în implementare la o monitorizare transparentă. Vom avea un tablou de bord pe care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îl va lucra împreună cu ministerele de linie, astfel încât, repet, în luna septembrie vom avea o vizibilitate foarte clară pe stadiul de implementare al fiecăruia dintre proiectele rămase, pentru ca, în acest an de zile, pe care îl avem până în august 2026, să transformăm PNRR-ul într-o poveste de succes”.